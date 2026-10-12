قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية شملت 3 دول
إلزام طلاب الثانوي بسداد قيمة التابلت في حال ضياعه أو تعرضه للتلف
الإسكان: 171,798 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز وحدات الإيجار التمليكي
زوجة معتمد جمال قبل إجرائه عملية جراحية: ربنا يطمنا عليك.. فداك الدنيا
عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية
خلال أيام.. موعد مرتبات أكتوبر 2026 بعد قرار المالية
165 ألف وظيفة في إيطاليا.. مواعيد وشروط فرص العمل المتاحة في روما
موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات
نصدق مين؟.. ركلتا جزاء شيكوبانزا في قمة الزمالك والأهلي تثير جدلا واسعا
الأمير عبدالعزيز بن سلمان: ليس لدينا كلمة خوف في القاموس السعودي
رداً على المزاعم.. كيف أمنت مصر مخزونها الاستراتيجي من القمح في ظل التقلبات العالمية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد ثنائية القمة.. محلل سعودي يكشف نقاط ضعف الأهلي وينتقد قرارات عموتة

محلل سعودي
محلل سعودي
علا محمد

انتقد المحلل السعودي عماد السالمي أداء الأهلي في بعض فترات مباراة القمة أمام الزمالك، رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح يجيد تسجيل الأهداف، كما تحدث عن خطأ ارتكبه المدير الفني الحسين عموتة مع بداية الشوط الثاني.

وقال عماد السالمي، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي وليد الفراج، إن مشكلة الأهلي تتمثل في مركز المهاجم، موضحًا أن بن جديدة لا يؤدي دور رأس الحربة الهداف بالشكل الذي يحتاجه الفريق، مضيفًا: «بن جديدة مجرد محطة، في مباراة الزمالك الأهلي كان محتاج مهاجم رأس حربة يسجل ولا يخدم على زملائه».

وأضاف المحلل السعودي أن عموتة ارتكب خطأ في بداية الشوط الثاني، رغم تقدم الأهلي بهدف دون رد، موضحًا: «إنت متقدم 1-0 على الزمالك، ليه تسيب للزمالك الملعب؟ الاستحواذ اتقلب لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني».

من جانبه، واجه الإعلامي وليد الفراج السالمي بانتقاداته المتكررة لعموتة، متسائلًا عما إذا كان يرى أن المدير الفني لا يصلح لقيادة الأهلي.

ورد السالمي مؤكدًا دعمه لعموتة، قائلًا إنه يؤيد المدرب وانضباطه، لكنه يرى أنه أخطأ في بداية الشوط الثاني، مشددًا على ضرورة ألا تتحكم نتيجة المباراة في أداء الفريق، بل يجب أن تكون هوية الأهلي وشخصيته حاضرتين طوال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يجب أن يحافظ على أسلوب لعبه طوال 90 دقيقة، قائلًا: «ما تخليش نتيجة المباراة هي اللي تتحكم فيك، خلي شعار الفريق هو اللي يتحكم في المباراة، وفريقك يلعب 90 دقيقة»، قبل أن يؤكد أن الأهلي يستحق الفوز في النهاية.

الأهلي يحسم القمة بثنائية أمام الزمالك

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب خسارته في مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.

المحلل السعودي الأهلي عماد السالمي القمة الأحمر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

المضيفة المصرية

الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

وفاة طالب معهد دنوشر بالغربية

انهار عليه السور.. تفاصيل وفاة أحد طلاب معهد دنوشر الأزهري بالغربية

جهود متنوعة

جهود للإرتقاء بمستوى الخدمات بمدينة أسوان ورفع حالات الإشغالات

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل مدير الوعظ لبحث تنفيذ قوافل دعوية لنشر الفكر الوسطي

بالصور

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد