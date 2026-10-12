قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي
الحارس نص الفريق؟.. علاء ميهوب يشيد بمصطفى شوبير بعد حسم القمة
موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت
فضـ.يحة جديدة تهز إدارة ترامب.. سفيرة أمريكية تواجه تحقيقا ومطالبات بالإقالة
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
أفاتار 11 الكهربائية.. دفع كلي وبقوة تتجاوز 400 حصان
من الربط الكهربائي إلى البترول والغاز.. مصر والسعودية تعززان التعاون في الطاقة
صواريخ باتريوت ومسيرات.. 3.3 مليار يورو جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم في مضيق هرمز
ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: أشرف داري قدم مباراة جيدة أمام الزمالك ويحتاج للاستمرارية

اشرف داري
اشرف داري

أشاد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، بأداء المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأحمر، خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، لكنه يحتاج إلى الحفاظ على مستواه وتقديم الأداء نفسه بصورة مستمرة خلال المباريات المقبلة.

وقال الحديدي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن أشرف داري ظهر بشكل جيد أمام الزمالك، إلا أن الاستمرارية تمثل العامل الأهم لتأكيد قدراته الدفاعية ومساعدة الفريق.

كما أشاد الحديدي بالأداء التكتيكي لعموتة، مؤكدًا أنه قدم مباراة على مستوى فني وتكتيكي مرتفع، ونجح في التعامل مع المواجهة بصورة جيدة، بفضل التنظيم والتحضير الفني المميز.

وفاز الاهلي على الزمالك بهدفين نظيفين أحرزهما محمد هاني في الشوط الأول، ومنصف بقرار في الشوط الثاني، ليعتلي صدارة الدوري المصري.

الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: أي تهديد لاستقرار السعودية ينعكس على المصالح المشتركة للدول العربية

الرئيس السيسي

كاتب صحفي: مصر تحرص على تعزيز علاقاتها الدولية وتوسيع التعاون مع الدول الآسيوية

العميد سمير راغب

خبير عسكري: الصواريخ الباليستية التي تستهدف السعودية تحمل نصف طن متفجرات

بالصور

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد