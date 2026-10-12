عمرو الحديدي: أشرف داري قدم مباراة جيدة أمام الزمالك ويحتاج للاستمرارية

أشاد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، بأداء المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأحمر، خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أنه قدم مباراة جيدة، لكنه يحتاج إلى الحفاظ على مستواه وتقديم الأداء نفسه بصورة مستمرة خلال المباريات المقبلة.

وقال الحديدي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن أشرف داري ظهر بشكل جيد أمام الزمالك، إلا أن الاستمرارية تمثل العامل الأهم لتأكيد قدراته الدفاعية ومساعدة الفريق.

كما أشاد الحديدي بالأداء التكتيكي لعموتة، مؤكدًا أنه قدم مباراة على مستوى فني وتكتيكي مرتفع، ونجح في التعامل مع المواجهة بصورة جيدة، بفضل التنظيم والتحضير الفني المميز.

وفاز الاهلي على الزمالك بهدفين نظيفين أحرزهما محمد هاني في الشوط الأول، ومنصف بقرار في الشوط الثاني، ليعتلي صدارة الدوري المصري.