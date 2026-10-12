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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: توفيق محمد مفاجأة القمة.. وعموتة أقنع جماهير الأهلي

توفيق محمد
توفيق محمد
رباب الهواري

أشاد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، بتوفيق محمد، لاعب الفريق الأحمر، بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الزمالك في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن حسين عموتة نجح في تقديم أوراق اعتماده من خلال الفوز على الزمالك.


وقال خالد جاد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «إمام عاشور لم يكن في مستواه خلال مباراة اليوم، كما أن الثلاثي زيزو وإمام وبن شرقي كانوا بعيدين عن مستوياتهم المعروفة. عندما يكون إمام في حالته، يختلف مستوى الأهلي تمامًا».


وأضاف: «حسين الشحات يجب أن يشارك منذ البداية، لكن مشاركة عموتة له في آخر ربع ساعة تعني أنه يرى أنه مفيد من الناحية الفنية خلال الفترة التي يلعب فيها».


وتابع: «المباراة لم تشهد كرة قدم جيدة إلا في فترات قليلة، وأقيّم مستواها الفني بـ6 درجات من 10».


وأشار إلى تألق توفيق محمد، قائلًا: «قدم مباراة جيدة، وهو لاعب يتمتع بالثقة في نفسه، ويُعد اكتشاف مباراة اليوم أمام الزمالك».


وأكد: «أعتقد أن توفيق محمد سيشارك بصفة أساسية في مباريات الأهلي المقبلة، بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام الزمالك».


وأوضح جاد الله: «أشرف داري قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، وحتى عندما لم يكن يشارك في الفترة الماضية، كنت أطالب بوجوده في المباريات، لأن إمكاناته أفضل، كما أنه لاعب شرس، ويتطور مستواه مع المشاركة في المباريات».


وشدد نجم الأهلي السابق على أن عموتة نجح في إقناع الجماهير، قائلًا: «عموتة أقنع الجماهير بعد مباراة اليوم، رغم أن أداءه في الفترة الماضية لم يكن مقنعًا. الفوز هو الأهم في مباراة اليوم، لكنني لم أصل إلى درجة القناعة الشخصية التامة بحسين عموتة، وأنتظر منه المزيد».


واختتم تصريحاته قائلًا: «محمد هاني يستحق جائزة رجل المباراة، وإذا اخترت لاعبًا آخر، فسيكون توفيق محمد».

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