ناقد رياضي: عموتة ليس مقنعا لجماهير الأهلي.. ومعتمد جمال أدار القمة بطريقة خاطئة

أكد محمد القاضي، الناقد الرياضي، أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لم ينجح في إقناع جماهير الفريق الأحمر بأدائه، مشيرًا إلى أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، لم يُحسن إدارة مباراة القمة.



وقال محمد القاضي، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كانت معظم الدعوات قبل مباراة القمة تتمنى فوز الأهلي على الزمالك بفارق كبير، وأن يكون الزمالك بوابة عودة الأهلي إلى الطريق الصحيح واستعادة مستواه».



وأضاف: «عموتة لا يقنع جماهير الأهلي، وأداؤه ليس على المستوى المأمول».

وأشار القاضي إلى أن معتمد جمال حذّر لاعبي الزمالك من أن يكونوا سببًا في عودة الأهلي إلى الانتصارات واستعادة مستواه.



واختتم تصريحاته قائلًا: «الإدارة الفنية من جانب معتمد جمال كانت ضعيفة للغاية، ولم تكن على مستوى الحدث».