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تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بالقمة 133
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بالقمة 133

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو مصطفى

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة القمة 133 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي انطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك 

وما زال التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بعد مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك


الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:حراسة المرمى: مصطفى شوبير.خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: 

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.مفاجأت في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.جاء تشكيل الزمالك كالتالي:حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.

الأهلي الزمالك الدوري الممتاز استاد القاهرة

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