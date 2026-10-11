مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. بث مباشر لمشاهدة الشوط الثاني

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة البث المباشر للشوط الثاني من مباراة الأهلي والزمالك في القمة 133 في اللقاء الذي يجمع الفريقين وانطلق رسمياً في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



واتجهت أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 133، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم





انطلقت مباراة الأهلي والزمالك اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة القطبين، التي تحظى باهتمام واسع من عشاق كرة القدم المصرية.ودخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس التقليدي، وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك



تُذاع مباراة القمة 133 بين الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس (ON Sport)، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين، لمناقشة أبرز الجوانب الفنية قبل المباراة وبعد نهايتها.



ويمكن للجماهير متابعة التغطية الرياضية وأبرز أخبار اللقاء عبر المنصات الرياضية المختلفة، ومنها موقع كورة بلس، لمتابعة تطورات المواجهة وأهم الأحداث.



وتحمل مباراة الأهلي والزمالك أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة التاريخية بينهما، ورغبة كل فريق في حسم القمة لصالحه وإسعاد جماهيره في واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي المصري.





تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك





لعب الأهلي مع الزمالك 132 مباراة في تاريخ البطولة، فاز الأهلي في اثنتين وخمسين مباراة وفاز الزمالك في تسع وعشرين مباراة، وتعادل الفريقان في إحدى وخمسين مباراة، أحرز الأهلي 175 هدفاً وسكن شباكه 118 هدفاً.



جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 244 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 108 مباراة وفاز الزمالك في 56 مباراة وتعادل الفريقان في 80 مباراة، أحرز الأهلي 369 هدفاً وسكنت شباكه 254 هدفاً.



وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري العام لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3- صفر ثماني مرات، و3-1 مرتين، أما أكبر فوز للزمالك فكان بنتيجة 3-1 وحققه أربع مرات.