تقدم اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لهذا المصاب الأليم، ومؤكدًا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وذويهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ في بيان صحفي له اليوم، بسرعة التحرك الفوري والاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، ومتابعته لتداعياته، إلى جانب التحرك السريع للحكومة وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضافر جهودها للتعامل مع الموقف وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين والمتضررين.

وأكد العوضي، أن سرعة الاستجابة والتحرك الميداني تعكس حرص القيادة السياسية على التعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، وتضع سلامة المواطنين وحماية أرواحهم في مقدمة الأولويات، كما تجسد جاهزية مؤسسات الدولة وتكامل جهود أجهزتها المختلفة في مواجهة الأزمات والتعامل مع تداعياتها.

وتقدم أحمد العوضي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن قيادات ونواب وأمناء وأعضاء حزب حماة الوطن، بخالص التعازي إلى أسر المتوفين وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يكتب لهم تمام الصحة والعافية.

كما ناشد العوضي، الحكومة والجهات المعنية مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمصابين وأسر الضحايا، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل المساندة اللازمة لهم، بما يعكس الدور الإنساني والمجتمعي للدولة تجاه أبنائها في أوقات المحن.

واختتم العوضي، بيانه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، قائلًا: "حفظ الله مصر وأبناءها، وأدام عليها نعمة الأمن والسلامة، وجنّب شعبها كل مكروه".