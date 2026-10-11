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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واقعة مفاجئة في قمة الأهلي والزمالك.. الحكم يوقف المباراة بعد ثوانٍ من انطلاقها

رادي أوبرينوفيتش
رادي أوبرينوفيتش
عمرو مصطفى

شهدت مباراة الأهلي والزمالك، المقامة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، واقعة لافتة بعدما قرر الحكم  رادي أوبرينوفيتش إيقاف اللعب بعد انطلاق المباراة مباشرة، من أجل تغيير الكرة.

 الحكم يوقف المباراة بعد ثوانٍ من انطلاقها

وأسندت إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة الحكم الدولي رادي أوبرينوفيتش  

وتوقفت أحداث القمة 133 بعد لحظات قليلة من صافرة البداية، حيث تدخل حكم المباراة لطلب استبدال الكرة المستخدمة، قبل استئناف اللعب مجددًا بين الفريقين.

وتقام مواجهة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة التاريخية بين القطبين ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشوار الدوري الممتاز.

وتتجه الأنظار إلى مجريات اللقاء، في ظل ترقب الجماهير لما ستسفر عنه المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

محمد الشناوي وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض مباراة الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد عواد ومصطفى الزناري  ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.

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