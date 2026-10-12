جبان وفضيحة تحكيمية.. ميدو يهاجم حكم مباراة الأهلي والزمالك

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو هجوما على حكم مباراة القمة 133 بين الأهلي والزمالك، معترضًا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حكم جبان، حكم جبان، ضربة جزاء رسمي للزمالك، فضيحة تحكيمية!!!»، معبرًا عن اعتراضه على القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.