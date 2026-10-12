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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

امسك هلفوت.. زيزو يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الزمالك

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

نشر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصميما جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلاله مرتديا قميص الفريق الأحمر، في مشهد تخيلي يجمعه بأبرز معالم القاهرة ليلًا.

وتضمن التصميم عبارة «القاهرة حمراء»، في إشارة إلى انتمائه للنادي الأهلي، كما أرفق زيزو المنشور بأغنية «هنا القاهرة»، التي يقدمها عنبة بمشاركة دبل زوكش.

وجاء التصميم مصحوبا بكلمات الأغنية التي تقول: «امسك هلفوت خد يلا انتوا نجوم ع الورق ابعد م الشمس أحسن تتسلق احنا نجوم في السما»، وهو ما أضفى على المنشور طابعا حماسيا يتناسب مع أجواء المنافسة الكروية.


وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين، سجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد خسارته في مباراة القمة.

أحمد مصطفى زيزو الأهلي فوز الاهلي الدوري المصري

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