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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الخالق: الأبيض كان يستحق التعادل أمام الأهلي

مباراه الأهلي و الزمالك
مباراه الأهلي و الزمالك
ميرنا محمود

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن يستحق الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق وبعض القرارات التحكيمية كانا من أبرز أسباب النتيجة.

وقال إبراهيم عبد الخالق، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن الزمالك كان قادرًا على الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة القمة، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً أفضل خلال الشوط الثاني، وكان يستحق على الأقل إدراك التعادل.

وأضاف أن التوفيق غاب عن لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، رغم التحسن الواضح في الأداء والقدرة على تهديد مرمى الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لم يستغل الفرص التي أتيحت له بالشكل المطلوب.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه كان يتمنى مشاركة حسام أشرف أساسيًا بدلًا من أحمد شريف، معتبرًا أن اختيار العناصر الهجومية المناسبة كان من الممكن أن يمنح الفريق حلولًا إضافية خلال اللقاء.

وأشار إبراهيم عبد الخالق إلى أن خط دفاع الأهلي ظهرت به ثغرات واضحة، وكان يتعين على لاعبي الزمالك استغلالها بصورة أفضل لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة في ظل التفوق الذي ظهر به الفريق الأبيض خلال فترات من الشوط الثاني.

وتطرق إلى القرارات التحكيمية خلال المباراة، مؤكدًا أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، كما أشار إلى أن أداء الحكم السلوفيني كان من العوامل التي أثرت على سير اللقاء من وجهة نظره.

واختتم إبراهيم عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك كان يستحق التعادل في مباراة القمة، في ظل ما قدمه الفريق، خاصة خلال الشوط الثاني، رغم انتهاء اللقاء بالخسارة.

إبراهيم عبد الخالق الزمالك الأهلي مباراة القمة

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