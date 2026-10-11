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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المهدي والدفاع.. إسلام صادق يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة

المهدي
المهدي
يارا أمين

علق الإعلامي إسلام صادق على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الأهلي يحقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.. تسديدتان صاروخيتان لهاني وبقرار تحسمان القمة 133.. المهدي سليمان خارج الخدمة.. والدفاع الزائد تسبب في خسارة الأبيض!».

ونجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه بهدفين، سجلهما محمد هاني في الدقيقة 39، ومنصف بقرار في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب الخسارة في مباراة القمة.

وجاءت تصريحات إسلام صادق لتسلط الضوء على هدفي الأهلي، إلى جانب انتقاده أداء حارس الزمالك المهدي سليمان والاعتماد على الدفاع بصورة مبالغ فيها، معتبرًا أن ذلك كان من أسباب خسارة الفريق الأبيض.

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