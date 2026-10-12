خبير تحكيمي: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. والهدف الثاني للمارد الأحمر صحيح

أكد محمد فاروق، الخبير التحكيمي، أن مباراة الأهلي والزمالك كانت سهلة من الناحية التحكيمية، مشيرًا إلى أن حكام مصر لا يزالون بخير، رغم تحفظه على أداء حكم المباراة.

وقال فاروق، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC، إن أحمد فتوح لاعب الزمالك كان يستحق الحصول على إنذار خلال الشوط الأول، مؤكدًا أن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.

وأضاف الخبير التحكيمي أن الهدف الثاني للأهلي صحيح، مشيرًا إلى أن الاستعانة بحكام من الدوريات الكبرى لم تنجح في إقناع الجماهير المصرية.

وأوضح فاروق أنه لم يكن راضيًا عن أداء الحكم، مؤكدًا أنه لم يقدم المستوى الذي يقنع الجماهير المصرية، لكنه في الوقت نفسه لم يكن سيئًا.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الحكم الصومالي الذي رفضت الولايات المتحدة دخوله أراضيها، قائلًا إن مصر تستطيع استضافته.