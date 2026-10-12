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جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وهدفا الأحمر صحيحان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي.. وهدفا الأحمر صحيحان

جهاد جريشة
جهاد جريشة
ميرنا محمود

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، عدم أحقية الزمالك في الحصول على أي ركلة جزاء خلال مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى صحة قرار الحكم في لقطة أشرف داري وشيكو بانزا.

وقال جريشة، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «Modern MTI»، إن قرار الحكم في اللعبة كان صحيحًا، كما أكد صحة الهدف الأول للأهلي، موضحًا أن أحمد سيد زيزو لم يؤثر على رؤية المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك.

وأضاف الخبير التحكيمي أن طاقم التحكيم لم يرتكب أخطاء مؤثرة خلال اللقاء، لكنه أشار إلى أن بنتايج كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء بسبب التهور، كما كان يجب إنذار شيكو بانزا بسبب لمس الكرة باليد.

واختتم أن بقرار لم يرتكب خطأ على لاعب الزمالك وهدفه كان صحيحا.

جهاد جريشة الزمالك مباراة القمة الأهلي شيكو بانزا

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