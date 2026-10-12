الزمالك يصعد ضد لجنة الحكام بعد الخسارة أمام الأهلي ويعلن التقدم بشكوى رسمية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، نظرًا للظلم الذي تعرض له الزمالك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي، مما تسبب في الخسارة وضياع مجهود اللاعبين والجهاز الفني.



وأدت الاستعانة بطاقم تحكيم مجهول وأقل بكثير من قيمة المباراة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الموجهة عمدًا وبصورة فجة ضد الزمالك، مما أثر على سير ونتيجة المباراة.



ووفقًا لما أكده عدد من خبراء التحكيم، كانت هناك ضربتا جزاء غير محتسبتين للزمالك، فضلًا عن عدم مراجعة أكثر من لعبة لصالح الزمالك عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



ويحمّل نادي الزمالك لجنة الحكام الرئيسية مسؤولية الخسارة، لتأثرها بالحملة التي تعرضت لها قبل بداية الدوري، مما نتج عنه غياب العدالة وتعمد اللجنة محاباة ومجاملة طرف على حساب الزمالك.



وفي الوقت الذي يعرب فيه نادي الزمالك عن استيائه الشديد من الطريقة التي تُدار بها لجنة الحكام حاليًا، بدليل أخطاء الحكم السلوفيني في مباراة القمة، فإن الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي، ويعرف جيدًا كيفية حماية حقوق النادي وجماهيره.



وإذا كان نادي الزمالك قد أكد من قبل رفضه التشكيك في نزاهة منظومة التحكيم عامة، فإن موقف النادي لم يتغير تجاه المنظومة عامة، ولكن هناك من داخل لجنة الحكام من عليهم مراجعة أنفسهم بشأن اختيارات الحكام، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، لتكون العدالة أساس التحكيم في المباريات.