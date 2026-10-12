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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الحليم: التحكيم أثر على نتيجة القمة.. والونش ومحمد إسماعيل إضافة قوية للزمالك

مباراة القمه
مباراة القمه
ميرنا محمود

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن القرارات التحكيمية أثرت على نتيجة مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض قدم أداءً فنيًا جيدًا خلال الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وقال أحمد عبد الحليم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن الزمالك ظهر بصورة جيدة في الشوط الثاني، ونجح في تقديم أداء فني مميز، إلا أن غياب الفاعلية أمام المرمى حال دون استغلال الفرص وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن الأهلي تراجع خلال الشوط الثاني واعتمد على استغلال أخطاء لاعبي الزمالك، وهو ما تطلب تركيزًا أكبر من الفريق الأبيض لتجنب استقبال الأهداف والعودة إلى المباراة.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن أداء المهدي سليمان، مؤكدًا أنه حارس مرمى كبير يمتلك إمكانيات وخبرات مميزة، لكنه أخطأ في التعامل مع الهدف الثاني للأهلي، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ لا يقلل من قدراته وإمكاناته.

وأشاد أحمد عبد الحليم بالثنائي الدفاعي محمود حمدي «الونش» ومحمد إسماعيل، مؤكدًا أنهما من العناصر المميزة في دفاع الزمالك، ويمكنهما تقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها السند الحقيقي للقلعة البيضاء، وأن دعمها المستمر يمثل قوة كبيرة للفريق في مختلف الظروف والمباريات.
 

أحمد عبد الحليم الزمالك الأهلي زملكاوي

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