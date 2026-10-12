عبدالحليم علي يدافع عن التحكيم: لا توجد ركلة جزاء لشيكوبانزا أمام الأهلي

علق عبدالحليم علي على خسارة الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة القمة 133 التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض كان الأفضل خلال الشوط الثاني، لكنه أهدر فرصا محققة.

وقال عبدالحليم علي، عبر قناة الزمالك: «هناك حالة من الحزن بعد مباراة اليوم، هارد لك للجماهير العلامة المضيئة في المباراة، مباراة في الدوري والموسم ما زال طويلًا».

عبدالحليم علي يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام الأهلي

وأوضح عبدالحليم علي، أن الزمالك فرض أفضليته خلال الشوط الثاني، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، مشيرًا إلى أن عدم التوفيق والأخطاء التي ارتكبها اللاعبون أسهما في خسارة المباراة.

وأضاف: «الشوط الثاني كان يوجد تفوق كامل للزمالك وإضاعة هدفين لشريف وحسام أشرف والأفضلية كانت لنا، خسارة اليوم كانت لعدم توفيق لاعبي الزمالك وأخطاء منهم».

عبدالحليم علي يعلق على لقطة شيكو بانزا

وتطرق عبدالحليم علي، إلى الجدل بشأن مطالبة الزمالك بركلة جزاء خلال المباراة، مؤكدًا احترامه للتحكيم، ومشيرًا إلى أن شيكو بانزا لم يكن قادرًا على التعامل مع الكرة بشكل جيد، من وجهة نظره.

وقال: «نكن للتحكيم كل الاحترام والتقدير، شيكو بانزا كان غير قادر على لعب الكرة بشكل جيد، ولا توجد ركلة جزاء له، الزمالك في المجمل الشوط الثاني كان أفضل وأهدرنا فرصًا مؤكدة».