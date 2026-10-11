جمهور الأهلي والزمالك يهتفون لأبطال نصر أكتوبر في القمة 133

أحيت جماهير النادي الأهلي ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، قبل انطلاق مباراة القمة 133 أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقامت جماهير الاهلي والزمالك بالهتاف لابطال حرب اكتوبر المجيده





جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.



