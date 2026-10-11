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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغربي وليد بنبلة ينتظر فرصته الأولى للمشاركة مع طلائع الجيش

المغربي وليد بنبلة
المغربي وليد بنبلة
حسام الحارتي

ينتظر المغربي وليد بنبلة، لاعب وسط طلائع الجيش، فرصته الأولى للمشاركة مع الفريق، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها خط الوسط منذ انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

واعتمد جمعة مشهور، المدير الفني لطلائع الجيش، خلال المباريات الخمس الأولى من المسابقة على مجموعة من اللاعبين في وسط الملعب، من بينهم إسلام محارب ويحيى حامد وكومي أرنو، وهو ما أبقى الصفقة المغربية الجديدة خارج التشكيل الأساسي حتى الآن.

وخاض طلائع الجيش 5 مباريات في الدوري، بدأها بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم تفوق على بتروجيت بنتيجة 3-2، قبل الخسارة أمام زد بهدف دون رد، والتعادل مع القناة 1-1، ثم الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف.

ورغم عدم ظهوره في المباريات الخمس الأولى، يظل بنبلة أحد الخيارات الموجودة أمام الجهاز الفني، خاصة أن التعاقد معه جاء بعد توصية مباشرة من جمعة مشهور، الذي تابع اللاعب وأبدى إعجابه بقدراته البدنية والتكتيكية في مركز الوسط المدافع.

وانضم بنبلة إلى طلائع الجيش في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد نهاية تجربته مع نادي سان مالو الفرنسي، الذي شارك معه في 29 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدًا.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ25 عامًا خبرة في الملاعب الفرنسية، بعدما تدرج في فرق عدة خلال مراحل الناشئين، أبرزها بورغ-أون-بريس وتور وفالنسيان، قبل الانتقال إلى مرحلة اللعب مع سان مالو.

وتبقى مشاركة بنبلة الأولى مع طلائع الجيش مرتبطة برؤية الجهاز الفني واحتياجات المباريات المقبلة، في الوقت الذي يسعى فيه اللاعب إلى استغلال فرصته عند الحصول عليها وإثبات أحقيته بالمشاركة مع الفريق.

المغربي وليد بنبلة طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز

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