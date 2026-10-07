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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه بتروجت وطلائع الجيش أمام الصيد في دوري المرتبط للسلة اليوم

سلة الأهلي
سلة الأهلي
محمد سمير

تستأنف اليوم مباريات إياب الدور التمهيدي لدوري المرتبط لكرة السلة رجال، بإقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية، حيث يلتقي الأهلي مع بتروجت، بينما يواجه طلائع الجيش نظيره الصيد.

وتكتسب مواجهات اليوم أهمية كبيرة في ظل سعي الأندية لحسم موقفها في جدول المجموعات، قبل استكمال باقي مباريات الدور التمهيدي وتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة التالية من منافسات البطولة.

الأهلي أمام بتروجت

يخوض الأهلي مواجهة بتروجت ضمن منافسات المجموعة الأولى، بحثًا عن مواصلة نتائجه القوية في البطولة، في الوقت الذي يسعى فيه بتروجت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب وتعزيز موقفه في المجموعة.

ولا تزال المجموعة الأولى تنتظر مباراة القناة وأصحاب الجياد، والمقرر إقامتها يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي ستكون آخر مواجهات المجموعة قبل اكتمال منافساتها.

طلائع الجيش يواجه الصيد

وفي المجموعة الثانية، يلتقي طلائع الجيش مع الصيد في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز وتحسين موقفه مع استمرار منافسات الدور التمهيدي.

وتتواصل مباريات البطولة خلال الفترة المقبلة، حيث لم تكتمل منافسات المجموعة الثالثة، ويتبقى بها مباريات الجولتين الثانية والثالثة، بينما يتبقى في المجموعة الرابعة مباراتان، وفقًا لجدول المسابقة.

وتشهد منافسات دوري المرتبط لكرة السلة رجال منافسة قوية بين الأندية، في ظل أهمية نتائج الدور التمهيدي في تحديد شكل المرحلة المقبلة، وهو ما يرفع من أهمية المواجهات المتبقية في مختلف المجموعات.

الأهلي بتروجت الأهلي يواجه بتروجت طلائع الجيش مع الصيد دوري المرتبط للسلة

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