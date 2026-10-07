عصام عبد الفتاح: 4 إنذارات في المباراة معدل طبيعي للحكم رادي أوبريونوفيتش

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم، أن الانتقادات التي وُجهت إلى الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش حكم مباراة القمة، خلال الفترة الأخيرة، جاءت من أشخاص لا يمتلكون الدراية الكافية بتفاصيل التحكيم، موضحًا أن البعض يبحث فقط عن توجيه الانتقادات دون أسس فنية.

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وقال عبد الفتاح، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن سلوفينيا تُعد حاليًا من الدول الرائدة في مجال التحكيم، مشيرًا إلى أن حكامًا سلوفينيين سبق لهم إدارة نهائي كأس العالم.

وأضاف أن متوسط إشهار الحكم للبطاقات الصفراء يبلغ نحو أربع إنذارات في المباراة، وهو معدل طبيعي ولا يمثل أمرًا استثنائيًا من الناحية التحكيمية.