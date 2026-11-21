أعلنت شبكة تليفزيون النهار قبل قليل تجديد تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد لـ3 سنوات حتى نهاية 2029 .

وستواصل ريهام سعيد تقديم برنامجها الشهير " صبايا الخير " اعتباراً من أوائل ديسمبر المقبل في موعده المعتاد التاسعة مساءً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على قناة النهار العامة .

وقد بدأت بالفعل تجهيز عدد من التحقيقات الإنسانية المهمة ، إلى جانب استمرار المبادرات الخيرية والمساهمات في مجال العلاج والعمليات الجراحية وغيرها .

المعروف أن ريهام سعيد بدأت رحلتها مع شبكة تليفزيون النهار عام 2012 وخلال 14 عاماً قدمت عدة مواسم لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً مما جعل " صبايا الخير " دائماً في صدارة البرامج التي تحقق أعلى نسب مشاهدة بصورة مستمرة.