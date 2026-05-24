بيان من قناة النهار لدعم ريهام سعيد: لا توجد أي مخالفات في حلقة كلاب الشوارع

أصدرت شبكة تليفزيون النهار، بيانا لدعم الإعلامية ريهام سعيد، بعد حلقة كلاب الشوارع في برنامج صبايا الخير.

وقال البيان: تابعت شبكة تليفزيون النهار باهتمام بالغ جميع ردود الفعل على بيانها الصادر أمس والذي أعلنت فيه قرارها بحذف الحلقة الأخيرة لبرنامج " صبايا الخير " من جميع منصاتها الرقمية .

وتابع: ورغم أن البيان أكد بوضوح أن ذلك القرار جاء رغبة من قنوات النهار في تهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة في المجتمع حول قضية " كلاب الشوارع" وحرصاً على عدم تفاقم حالة الجدل بينها.

وأضاف: إلا أننا فوجئنا عقب نشر البيان بأن هناك شخصيات وحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي تستغله في الإساءة لشبكة تليفزيون النهار ولمقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد رغبة في ركوب موجة الجدل أو بحثاً عن " ترند" أو بطولة زائفة أو مزايدة على مواقف مصطنعة.

حلقة ريهام سعيد

وأوضح: لذلك كله تؤكد شبكة تليفزيون النهار بوضوح أن قرارها بحذف الحلقة المشار إليها لا علاقة له بتحفظ على محتواها وهي لاتتضمن أية مخالفات مهنية للأكواد الإعلامية.

وشدد: ونؤكد في الوقت نفسه كامل دعمنا للإعلامية الأستاذة ريهام سعيد ضد أي محاولات تسئ إليها .

وأضاف: وتهيب شبكة تليفزيون النهار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي نعمل جميعاً تحت مظلته بأن يواصل دوره الكبير والدائم في توفير مناخ آمن للعمل الإعلامي وحمايته من حملات التهديد و الإرهاب المعنوي التي دأب عليها بعض المدعين و أصحاب الحسابات الضالة .

واختتم: ونحن نثق تمام الثقة في أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لن يتردد في مواصلة هذا الدور وسيبقى المظلة الحامية والضامنة لإعلام حر ومسئول.