لمياء راتب: والدي تلقى هدية حج بعد نجاح مسلسل أم كلثوم

كشفت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، عن موقف إنساني مؤثر يعود إلى عام 1999، عقب نجاح مسلسل أم كلثوم .

وقالت لمياء، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، «القصة اللي هتفضل محفورة في قلبي وهفضل احكيها سنة 99 في يوم عادي، بابا جاله تليفون على البيت وبعد ما رحب بالمتصل، سكت شوية وبعدها شال التليفون من على ودنه وبص لأمي (اللى اسمها فيرا بالمناسبة) وقال لها ووشه كله رهبة: فيرا..هنحج».

تابعت: «وفي لحظة..صالة بيتنا دي بقت بتتهز من ردود أفعالنا ورد فعل أمي شركة الهانوف للسياحة أهدت رحلات حج مدفوعة بالكامل لأبطال مسلسل أم كلثوم اللي كان تم عرضه فى رمضان نفس السنة».

اختتمت: «وطبعًا بابا ساعتها اتفق إن والدتى هتطلع معاه وهيدفع لها التكلفة، والله يا بابا إنك كنت عبد محبوب من رب العالمين وربنا رزقك ودعاك من حيث لا تدري ولا تحتسب لأن سبحانه وتعالى عارف قلبك وعارف انك كنت كما قال الحبيب خيركم خيركم لأهله ربنا يجازيك عنا خير يا حبيبي ويبارك لنا فى ماما، اللهم ارزقني الحج عاجلاً غير آجل يارب»