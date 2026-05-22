في ذكرى مها صبري| طلبت زيارة الشعراوي.. وعادت للفن بواسطة أم كلثوم

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة مها صبري، والتي تعد واحدة من ابرز نجمات السينما والطرب في مصر.

وُلدت الفنانة مها صبري عام 1932 واسمها الحقيقي زكية فوزي محمود ونشأت في أسرة بسيطة ، وقد كانت انطلاقتها الفنية عام 1959 عندما اكتشفتها الفنانة والمنتجة ماري كويني وقدمتها في فيلم "أحلام البنات" أمام رشدي أباظة وعبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني مها صبري، ومنذ ذلك الحين بدأت تشق طريقها بثبات في عالم الطرب والتمثيل .

عرفها الجمهور من خلال عدد من الأغاني الناجحة من بينها "قد إيه حبيتك إنت" و"امسكوا الخشب يا حبايب "وما تزوقيني يا ماما قوام يا ماما" ووحشني كلامك" التي لا تزال حاضرة في ذاكرة محبي الفن الأصيل.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت مها صبري في بطولة أكثر من 25 فيلما من أبرزها "عودة الحياة" و"حسن وماريكا "وحب وحرمان "و"لقمة العيش" و"إسماعيل يس في السجن "وأنا العدالة وحب" و"عذاب وحكاية غرام "و"القاهرة في الليل "وحلوة وكذابة" "ومنتهى الفرح" و"العمر أيام"و"بين القصرين "وتنابلة السلطان" والسكرية" وغيرها من الأفلام التي شكلت رصيدا فنيا متنوعا.

كما شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية من بينها "أجدع زواج في العالم "وقدمت على خشبة المسرح" أوبريت حمدان" و"بهانة" و"وداد الغازية" وكان لها حضور تلفزيوني من خلال مسلسل "ناعسة " وحصلت خلال مشوارها على وسام الفنون من الطبقة الأولى من تونس تقديرا لعطائها الفني.



زيجات مها صبرى

تزوجت مها صبرى فى سن صغيرة وأنجبت من تلك الزيجة ابنها الأول «مصطفى»، لكنها طلبت الطلاق منه بعد عامين فقط من الزواج، ثم تزوجت مرة ثانية من تاجر ميسور الحال، أنجبت منه ابنتيها «نجوى، وفاتن».

أعجب بها اللواء علي شفيق، وعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن وقبلت، لكن هذا الزواج كان له عواقب سيئة عقب هزيمة يونيو 1967، فلم تستطع حتى أن تعود إلى الغناء إلاّ بعد أن تدخلت أم كلثوم لصالحها، وتوسطت لها لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

بعد وفاة الزعيم «عبد الناصر» سافرت إلى إنجلترا بعد تلقيها عرضًا للغناء في أحد الملاهي، وعاشت سنوات قليلة في إنجلترا بصحبة زوجها، وفي عام 1977، توفي زوجها في لندن لتعود بعدها إلى مصر.

مها صبرى والشيخ الشعراوى

وكشفت ابنتها، عن زيارة والدتها للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي حذرها من تناول بعض الأعشاب، لكن النصيحة كانت بعد فوات الأوان، حيث أصيبت بالفعل بمرض الكبد، ودخلت في مطلع عام 1988 في غيبوبة كبدية، ورحلت عن عالمنا عام 1989.

