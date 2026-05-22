قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناتو يوجه رسالة إلى ترامب بعد إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إلى بولندا
المعلم: معتمد جمال تربيتي وشحاتة مش مسئول عن ضياع الكونفدرالية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22 مايو 2026
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
جريمة عبر الحدود.. اعتقال إسرائيلي في شمال قبرص بحوزته أربعة أجنة
30 سلعة مُخفضة في منافذ التموين.. قائمة الأسعار
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات
تصعيد خطير في الضفة.. اقتحام قرية المغير وتخريب منازل الفلسطينيين فجراً
عيب خطير يهدد سائقي هوندا أكيورا: استدعاء 60 ألف سيارة عالميًا
انتشار أمني مكثف.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
«بحوث الصحراء» يواصل تنفيذ خزانات وجابيات مياه لدعم التنمية بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى مها صبري| طلبت زيارة الشعراوي.. وعادت للفن بواسطة أم كلثوم

مها صبري
مها صبري
أحمد البهى

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة مها صبري، والتي تعد واحدة من ابرز نجمات السينما والطرب في مصر. 

وُلدت الفنانة مها صبري عام 1932 واسمها الحقيقي زكية فوزي محمود ونشأت في أسرة بسيطة ، وقد كانت انطلاقتها الفنية عام 1959 عندما اكتشفتها الفنانة والمنتجة ماري كويني وقدمتها في فيلم "أحلام البنات" أمام رشدي أباظة وعبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني مها صبري، ومنذ ذلك الحين بدأت تشق طريقها بثبات في عالم الطرب والتمثيل . 

عرفها الجمهور من خلال عدد من الأغاني الناجحة من بينها "قد إيه حبيتك إنت" و"امسكوا الخشب يا حبايب "وما تزوقيني يا ماما قوام يا ماما" ووحشني كلامك" التي لا تزال حاضرة في ذاكرة محبي الفن الأصيل.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت مها صبري في بطولة أكثر من 25 فيلما من أبرزها "عودة الحياة" و"حسن وماريكا "وحب وحرمان "و"لقمة العيش" و"إسماعيل يس في السجن "وأنا العدالة وحب" و"عذاب وحكاية غرام "و"القاهرة في الليل "وحلوة وكذابة" "ومنتهى الفرح" و"العمر أيام"و"بين القصرين "وتنابلة السلطان" والسكرية" وغيرها من الأفلام التي شكلت رصيدا فنيا متنوعا.

كما شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية من بينها "أجدع زواج في العالم "وقدمت على خشبة المسرح" أوبريت حمدان" و"بهانة" و"وداد الغازية" وكان لها حضور تلفزيوني من خلال مسلسل "ناعسة " وحصلت خلال مشوارها على وسام الفنون من الطبقة الأولى من تونس تقديرا لعطائها الفني.


زيجات مها صبرى

تزوجت مها صبرى فى سن صغيرة وأنجبت من تلك الزيجة ابنها الأول «مصطفى»، لكنها طلبت الطلاق منه بعد عامين فقط من الزواج، ثم تزوجت مرة ثانية من تاجر ميسور الحال، أنجبت منه ابنتيها «نجوى، وفاتن».

أعجب بها اللواء علي شفيق، وعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن وقبلت، لكن هذا الزواج كان له عواقب سيئة عقب هزيمة يونيو 1967، فلم تستطع حتى أن تعود إلى الغناء إلاّ بعد أن تدخلت أم كلثوم لصالحها، وتوسطت لها لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

بعد وفاة الزعيم «عبد الناصر» سافرت إلى إنجلترا بعد تلقيها عرضًا للغناء في أحد الملاهي، وعاشت سنوات قليلة في إنجلترا بصحبة زوجها، وفي عام 1977، توفي زوجها في لندن لتعود بعدها إلى مصر.

مها صبرى والشيخ الشعراوى

وكشفت ابنتها، عن زيارة والدتها للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي حذرها من تناول بعض الأعشاب، لكن النصيحة كانت بعد فوات الأوان، حيث أصيبت بالفعل بمرض الكبد، ودخلت في مطلع عام 1988 في غيبوبة كبدية، ورحلت عن عالمنا عام 1989.
 

ذكري ميلاد الفنانة مها صبري الفنانة مها صبري مها صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

توروب

بعد تراجعه عن الاتفاق .. تطورات مثيرة في أزمة عقد توروب مع الأهلي

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالة

مها صبري

في ذكرى مها صبري| طلبت زيارة الشعراوي.. وعادت للفن بواسطة أم كلثوم

بالصور

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد