مي عز الدين ضيفة صاحبة السعادة قريبا

روجت الفنانة إسعاد يونس، لحلقة جديدة من برنامجها “صاحبة السعادة” مستضيفة الفنانة مي عز الدين.

وتستعد الفنانة مى عز الدين، للظهور فى حلقة خاصة عبر قناة dmc، فى أول لقاء تليفزيونى لها بعد إعلان زواجها.

وطرحت قناة dmc البرومو الترويجى للحلقة، والذى ظهرت فيه إسعاد يونس وهى تُشيد بضيفتها قائلة: «انتظروا النجمة المحبوبة والجميلة والطيبة.. مى عز الدين».

وكانت الفنانة مي عز الدين، تعرضت لوعكة صحية مؤخرًٍا، دخلت على أثرها العناية المركزة، وذلك بعد أيام من عيد ميلادها.

وكتب أحمد تيمور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "مي طلعت من المستشفى الحمد لله، وهتكمل علاج في البيت، ألف شكر على كل الدعوات، وكل الناس اللي اتطمنت عليها وكانت جنبنا".

ومرت الفنانة مي عز الدين بوعكة صحية قوية استدعت نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل خلال الأيام الماضية، حيث خضعت لتدخل جراحي؛ بعد اكتشاف تجمع صديدي داخل البطن.