بسبب لكنتها الإنجليزية.. هاندا أرتشيل تتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهورها الأخير

أوركيد سامي

أثارت النجمة التركية هاندا أرتشيل حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في فيديو ترويجي جديد.

وظهرت هاندا أرتشيل في الفيديو بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي،

وخلال الفيديو، تحدثت بطلة مسلسل أنت أطرق بابي باللغة الإنجليزية عن علاقتها بمجوهرات الدار، مؤكدة أنها تعكس روح النساء القويات وتمتزج فيها الحرفية العالية بالأناقة، إلا أن حديثها لم يمر مرور الكرام لدى الجمهور، إذ ركز عدد كبير من المتابعين على طريقة نطقها للإنجليزية ولهجتها أثناء الحديث.

وانقسمت الآراء بشكل واضح بين المنتقدين والداعمين، حيث اعتبر البعض أن هاندا بدت وكأنها تحاول تقليد لكنة أجنبية بطريقة مبالغ فيها، خاصة أنها تقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ فترة لاستكمال دراستها، وهو ما فتح باب السخرية والتعليقات اللاذعة عبر المنصات المختلفة.

وجاءت بعض التعليقات الساخرة لتشير إلى أن الممثلة التركية اكتسبت لغتها الإنجليزية من مشاهدة المسلسلات الأجنبية فقط، بينما رأى آخرون أن أداءها بدا متكلفًا وغير طبيعي، الأمر الذي تسبب في موجة واسعة من الانتقادات.

في المقابل، دافع عدد كبير من جمهور هاندا أرتشيل عنها، مؤكدين أن الإنجليزية ليست لغتها الأم، وأن تعرضها لهذا الكم من الانتقادات أمر مبالغ فيه، خاصة أن كثيرًا من النجوم العالميين يتحدثون بلكنات مختلفة دون أن يتعرضوا للهجوم ذاته.

كما عقد البعض مقارنة بينها وبين النجمة التركية الألمانية مريم أوزرلي، معتبرين أن هناك ازدواجية في التعامل مع الفنانات، إذ لا يتم انتقاد مريم بنفس الحدة رغم ملاحظات الجمهور المتكررة على طريقة تحدثها باللغة التركية.

ومن ناحية أخرى، تصدرت هاندا أرتشيل حديث مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد تداول صورة قيل إنها توثق أول ظهور لها برفقة حبيبها الجديد المنتج التركي أونور غوفيناتام، إلا أن الحقيقة كشفت أن الصورة قديمة وتعود إلى عام 2025.

وأوضح عدد من المتابعين أن الصورة التقطت أثناء عودة هاندا من إحدى الفعاليات الفنية في روسيا، وأن الشخص الذي ظهر بجانبها ليس أونور غوفيناتام، بل مصفف الشعر التركي ياشار إرتيم، ما وضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها.

