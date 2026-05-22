بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية

شهدت منطقة البهتيني بمحافظة الإسماعيلية حالة من القلق عقب وقوع تسرب محدود لغاز الكلور داخل إحدى محطات المياه بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق متفاوتة.

وبحسب شهادات الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت السيطرة بالكامل على التسرب، مع تنفيذ أعمال التأمين داخل محطة المياه والتأكد من عدم وجود أي خطورة على المواطنين، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين والوقوف على أسباب الواقعة.

وشهدت المنطقة حالة استنفار واسعة فور وقوع التسرب، حيث جرى التنبيه على الأهالي عبر مكبرات الصوت بالمساجد لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن موقع الحادث.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صدور تحذيرات عبر مكبرات الصوت بأحد المساجد القريبة من موقع الحادث، حيث نادى المتحدث قائلاً: «يا أهالي الحي الكرام، اللي صاحي يصحي النايم.. فيه تسرب لغاز الكلور من محطة المياه»، في محاولة لتنبيه السكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن موقع التسرب.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف لحظة بلحظة، والوقوف على ملابسات الحادث، وسط حالة من القلق بين أهالي المنطقة، إلى حين الانتهاء من أعمال التأمين وعودة الأمور إلى طبيعتها.