انتصار: رأيت ملامح جدتي في شخصية ذات

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار
أوركيد سامي

تحدثت الفنانة انتصار عن كواليس مشاركتها في مسلسل ذات، مؤكدة أن الشخصية التي قدمتها في العمل كانت تحمل تفاصيل إنسانية قريبة جدًا منها، وهو ما جعلها تتعلق بها منذ بداية التحضير للمسلسل.

وقالت انتصار، خلال لقائها في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها وجدت في شخصية «ذات» بعض الصفات التي كانت تتمتع بها جدتها، موضحة أن هذا التشابه ساعدها على تقديم الدور بإحساس صادق وبسيط وصل إلى الجمهور بشكل كبير.

وأضافت أن مسلسل «ذات» يُعد من الأعمال القريبة إلى قلبها، خاصة أنه استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه الأول وحتى الآن، رغم مرور سنوات طويلة على تقديمه، مؤكدة أن استمرار تفاعل الجمهور مع العمل حتى اليوم يُعد أكبر دليل على نجاحه وتأثيره.

وأشارت انتصار إلى أن سر تميز المسلسل يعود إلى صدقه الشديد، سواء في الشخصيات أو الأحداث التي عكست فترات مختلفة من حياة المجتمع المصري، لافتة إلى أن الجمهور شعر بأن الشخصيات تشبهه وتعبر عنه، وهو ما منح العمل مكانة خاصة لدى المشاهدين.

وأكدت أن الأعمال الفنية التي تعتمد على التفاصيل الإنسانية الحقيقية تظل دائمًا في ذاكرة الجمهور، موضحة أن «ذات» نجح في تكوين حالة خاصة مع الناس بسبب بساطة الحكاية وعمقها في الوقت نفسه.

ويُعتبر مسلسل «ذات» من أبرز الأعمال الدرامية التي تركت بصمة واضحة في الدراما المصرية، حيث حظي بإشادات واسعة من النقاد والجمهور، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، ونجح في تقديم صورة واقعية لتحولات المجتمع المصري عبر سنوات طويلة.

