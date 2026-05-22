مرأة ومنوعات

قبل عمل الرقاق باللحمة.. الفرق بين الطري والناشف

الرقاق
ريهام قدري

الرقاق من الأكلات الأساسية على سفرة ، لكن كثيرين يخلطون بين الرقاق الطري والرقاق الناشف، رغم اختلاف طريقة التحضير والطعم والاستخدام لكل نوع.

الرقاق الطري

الرقاق الطري يكون لينًا ومرنًا، ويُستخدم غالبًا في عمل الفطير أو لف الحشوات المختلفة.
ويتميز بأنه:

طازج ويحتوي على نسبة رطوبة أعلى
لا يحتاج إلى نقع قبل الاستخدام
يُستخدم في بعض الوصفات السريعة
قوامه ناعم وأسهل في التشكيل

الرقاق الناشف

أما الرقاق الناشف فهو الأكثر شهرة في العزومات والأعياد، خاصة في صواني الرقاق باللحمة والشوربة.
ومن مميزاته:

يكون جافًا ومقرمشًا قبل الاستخدام
يحتاج إلى ترطيب بالشوربة أو السمن قبل دخوله الفرن
يتحمل التسوية لفترة أطول
يمنح الطبق قوامًا غنيًا ومذاقًا مميزًا

الاختيار يعتمد على الوصفة نفسها، فالرقاق الطري يناسب الوصفات الخفيفة والسريعة، بينما الرقاق الناشف هو الأفضل لصواني الرقاق التقليدية التي تُقدم في المناسبات والعزومات.

كما ينصح  بحفظ الرقاق الناشف في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة، حتى لا يفقد قرمشته أو يتعرض للتلف.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
هاندا أرتشيل
