أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن واقعة تسريب كلور بمحطة مياه البهتيني

أصدرت محافظة الاسماعيلية بيانا رسميا بعد واقعة تسريب الكلور بمحطة مياه البهتيني.

اكد البيان علي إنهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، إجراءات التعامل مع تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الإسماعيلية المرشحة (بطريق أم كلثوم) ، حيث تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تمام الساعة (3:30 ) صباح اليوم الجمعة ، بلاغا بتسريب غاز الكلور أثناء التشغيل التجريبي للمحطة نتيجة حدوث كسر مفاجئ في إحدى اسطوانات الكلور.



وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف، الشركة المنفذة، النجدة، الحماية المدنية، طوارئ هيئة قناة السويس ، و تم وصول 15 سيارة اسعاف الى موقع المحطة في تمام الساعة ( 3:45 صباحا) ، و 2 سيارة حماية مدنية ، واستخدام ميكرفونات المساجد بالمنطقة لإيقاذ و تنبيه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة ،وعمل كردون أمنى في محيط المحطة، تم نقل الحالات المصابة (107) حالة الى المجمع الطبي بالإسماعيلية في تمام الساعة (4:00) صباحا لتلقى الرعاية اللازمة و تم خروجهم جميعا بحالة صحية جيدة فى تمام الساعة (6:00) صباحا.

وكانت عمليات الإصلاح قد انتهت تماما الساعة (4:15) تقريبا صباح اليوم الجمعة ،وانتهاء تسريب غاز الكلور من المنطقة المحيطة بالمحطة فى تمام الساعة (5:15) صباحا.

وأوضح بيان المحافظات ارقام التواصل في حالات الطوارئ علي الأرقام التالية :

الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة ٣٣٨٠٢٤٠- ٣٣٨٠٢٤١

واتساب : ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧ - الخط الساخن: ١١٤

طوارئ الكهرباء: ١٢١ طوارئ المياه : ١٢٥

