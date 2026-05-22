هيئة قناة السويس : السيطرة على حادث تسريب محدود بالكلور بمحطة تنقية المياه ٢٦ يوليو

شهدت محطة تنقية المياه ٢٦ يوليو تسريب محدود لغاز الكلور المستخدم في تعقيم مياه الشرب، وذلك في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، حيث تخضع المحطة حالياً لتجارب التشغيل تحت إشراف الشركة المنفذة.

وفور حدوث التسريب تحركت لجنة مختصة من الفنيين بالهيئة للتعامل السريع، وأسفر حادث التسريب عن حدوث بعض حالات الاختناق لبعض العاملين بالشركة وعدد من المواطنين القاطنين بالقرب من المحطة دون وجود أي إصابات خطيرة حيث تم نقلهم جميعاً إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية والاطمئنان على سلامتهم و خروج جميع الحالات من المجمع الطبي.

هذا وتوجه هيئة قناة السويس عناية السادة المواطنين بمحافظة الإسماعيلية بأنه لا يوجد حالياً أي تسريب بالكلور أو أي مشكلة في جودة المياه بالمحطة بعد التمكن من السيطرة الكاملة على حادث التسريب.