حرب إيران تربك أوروبا.. فرنسا تخشى استنزاف احتياطي النفط وتؤجل القرار الحاسم

صرح وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، بأن الحكومات لا تستطيع البتّ في إطلاق المزيد من احتياطيات النفط لتخفيف آثار الحرب مع إيران، إلى حين اتضاح المدة المحتملة للصراع.

وأوضح وزير المالية الفرنسي لصحيفة فايننشال تايمز أن إطلاقاً ثانياً منسقاً لاحتياطيات النفط الاستراتيجية لم يُناقش خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بآخر تطورات المفاوضات لوقف الحرب، صرح مسؤول إيراني لوكالة رويترز للأنباء بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حتى الآن، لكن الخلافات تقلصت".

وأضاف المسؤول أن "تخصيب إيران لليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، وأن هذا "أهم من أي شيء آخر نتحدث عنه".