قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. ربيعي مائل للحرارة مصحوب بأمطار في بعض المحافظات
بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى
الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما
بعد قرار تثبيت الفائدة.. 6835 جنيها آخر سعر لعيار 21 اليوم
أخبار التوك شو| أبو العينين: مصر وقفت مع وحدة ليبيا وأحبطت محاولات تفكيكها.. مصطفى بكري: الدلتا الجديدة معجزة زراعية وسلة غذاء للمصريين
حكم ادخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام.. الإفتاء تجيب
QNB وبنك التنمية الصناعية في مقدمة الداعمين للمشروعات الاستراتيجية للدولة.. تفاصيل
زيرو - 2026.. أنقرة تستعرض القبة الفولاذية ومروحيات الكوماندوز في مناورات ضخمة
تقرير: أمريكا استنزفت نصف مخزون الصواريخ الاعتراضية دفاعا عن إسرائيل
بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم
تفاصيل الدولار في البنوك اليوم بعد قرار سعر الفائدة.. العملة الخضراء وصلت لكام؟
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث تيار الإصلاح بفتح: قادة دولة الإبادة الإسرائيلية وثقوا جرائمهم بألسنتهم

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن أكثر من 500 تصريح علني صادر عن وزراء وقادة عسكريين وأعضاء كنيست ومسؤولين في دولة الإبادة الإسرائيلية وثقها “المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف” في العاصمة الأمريكية واشنطن لتشكل سجلاً جنائياً للنيّة الإبادية الاسرائيلية التي ادت إلى مذابح جماعية وتجويع وحشي وجرائم تطهير عرقي وتدمير همجي لحياة أبناء شعبنا في غزة.

وأكد دلياني أن قاعدة البيانات هذه توثق دعوات إسرائيلية رسمية علنية وصريحة إلى الإبادة الجماعية ومحو الوجود الفلسطيني المدني، كاشفة العقلية الإجرامية التي تحكم دولة الإبادة الإسرائيلية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاستعمارية.

وقال دلياني إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت التي وصف فيها شعبنا بـ”الحيوانات البشرية” تترجمت إلى حصار تجويعي إبادي دفع ب 1.1 مليون من اهلنا نحو مجاعة كارثية وفق تصنيف IPC، فيما تجسدت دعوات بنيامين نتنياهو إلى “محو عماليق” إلى تدمير إجرامي واسع للمستشفيات والجامعات والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية في غزة.

وأضاف دلياني أن دعوات الوزير الإسرائيلي اميخاي إلياهو لقصف غزة نووياً تبعها قنابل زنة 2000 رطل اسقطت على مخيمات اللاجئين، وقتلت عائلات فلسطينية كاملة.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول:“ الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أُعلنت بوضوح أمام العالم ونُفذت من خلال القتل الجماعي والتجويع اما مرأى من العالم. قادة دولة الإبادة الإسرائيلية وثقوا جريمتهم بألسنتهم، ثم نفذها جيش الإبادة الإسرائيلي بالنار والحصار والمجازر. 

كل مسؤول إسرائيلي حرّض على هذه الإبادة أو أمر بها أو بررها أو شارك في تنفيذها سيواجه العدالة الدولية ولو بعد حين.”

ديمتري دلياني تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح العاصمة الأمريكية أعضاء كنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر الذهب

بعد قرار سعر الفائدة.. تحرك جديد في سعر الذهب إلي أين وصل الجرام؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير التخطيط يستقبل وفد "مؤسسة عبد الله الغرير" الإماراتية لتمكين الشباب وبحث التوسع

جمارك السيارات

الجمارك: 31.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع

أعلى 5 شهادات إدخار في البنوك 2026

بعد تثبيت سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد