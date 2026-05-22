متحدث تيار الإصلاح بفتح: قادة دولة الإبادة الإسرائيلية وثقوا جرائمهم بألسنتهم

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن أكثر من 500 تصريح علني صادر عن وزراء وقادة عسكريين وأعضاء كنيست ومسؤولين في دولة الإبادة الإسرائيلية وثقها “المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف” في العاصمة الأمريكية واشنطن لتشكل سجلاً جنائياً للنيّة الإبادية الاسرائيلية التي ادت إلى مذابح جماعية وتجويع وحشي وجرائم تطهير عرقي وتدمير همجي لحياة أبناء شعبنا في غزة.

وأكد دلياني أن قاعدة البيانات هذه توثق دعوات إسرائيلية رسمية علنية وصريحة إلى الإبادة الجماعية ومحو الوجود الفلسطيني المدني، كاشفة العقلية الإجرامية التي تحكم دولة الإبادة الإسرائيلية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والاستعمارية.

وقال دلياني إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت التي وصف فيها شعبنا بـ”الحيوانات البشرية” تترجمت إلى حصار تجويعي إبادي دفع ب 1.1 مليون من اهلنا نحو مجاعة كارثية وفق تصنيف IPC، فيما تجسدت دعوات بنيامين نتنياهو إلى “محو عماليق” إلى تدمير إجرامي واسع للمستشفيات والجامعات والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية في غزة.

وأضاف دلياني أن دعوات الوزير الإسرائيلي اميخاي إلياهو لقصف غزة نووياً تبعها قنابل زنة 2000 رطل اسقطت على مخيمات اللاجئين، وقتلت عائلات فلسطينية كاملة.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول:“ الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أُعلنت بوضوح أمام العالم ونُفذت من خلال القتل الجماعي والتجويع اما مرأى من العالم. قادة دولة الإبادة الإسرائيلية وثقوا جريمتهم بألسنتهم، ثم نفذها جيش الإبادة الإسرائيلي بالنار والحصار والمجازر.

كل مسؤول إسرائيلي حرّض على هذه الإبادة أو أمر بها أو بررها أو شارك في تنفيذها سيواجه العدالة الدولية ولو بعد حين.”