رحلة لحوم الأضاحي من الشراء حتى التخزين الآمن.. تفاصيل

أكد تقرير عُرض في برنامج “صباح الخير يا مصر” أهمية اتباع خطوات صحية سليمة عند شراء الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى، بداية من اختيار الأضحية وحتى تخزين واستهلاك اللحوم، لتجنب أي أضرار صحية خلال أيام العيد.

وأوضح التقرير أن اللحوم الحمراء تعد مصدرًا مهمًا للبروتينات والحديد والزنك والفيتامينات، ما يساعد على تقوية المناعة وبناء العضلات والوقاية من الأنيميا، لكنه حذر في الوقت نفسه من الإفراط في تناولها لما قد يسببه من مشكلات صحية لمرضى القلب والسكر والكلى، إلى جانب ارتفاع الكوليسترول والإصابة بالنقرس واضطرابات الهضم.

وأشار التقرير إلى أن خبراء التغذية وسلامة الغذاء نصحوا بضرورة التأكد من نشاط الأضحية وسلامة العين والتنفس وخلو الجسم من الجروح أو الالتهابات، مع أهمية الشراء من مصادر موثوقة تلتزم بالشروط الصحية والشرعية.

كما شدد التقرير على ضرورة شراء اللحوم من محال معروفة والتأكد من لون اللحم الطبيعي وتماسكه وخلوه من الروائح غير المقبولة، مع تجنب اللحوم المكشوفة أو مجهولة المصدر، خاصة اللحوم المفرومة مسبقًا، بسبب احتمالات الغش أو سوء الحفظ.

وفيما يخص الذبح والتخزين، أوضح التقرير أهمية الاهتمام بالنظافة الجيدة والتبريد السليم للحوم قبل التجميد، مع تقسيمها إلى كميات صغيرة لتفادي فسادها، إضافة إلى التخلص الآمن من مخلفات الذبح حفاظًا على الصحة العامة.

ونصح التقرير بالاعتدال في تناول اللحوم خلال أيام العيد، مع الإكثار من شرب المياه وتناول الخضروات الغنية بالألياف، وتجنب الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية حفاظًا على سلامة الجهاز الهضمي والصحة العامة.