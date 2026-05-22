قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عالم مصريات يفند الادعاءات المغلوطة حول “أوبرا توت عنخ آمون”

الدكتور حسين عبد البصير
الدكتور حسين عبد البصير
محمد الاسكندرانى

في إطار المتابعة الأثرية والإعلامية لردود الأفعال حول العرض المرتقب لـ"أوبرا توت عنخ آمون" في إيطاليا، فند عالم المصريات ، الدكتور حسين عبد البصير، الجدل المثار والادعاءات المغلوطة المحيطة بالعمل الذي كتب سيناريوه عالم الآثار المصري زاهي حواس، مؤكدًا أن الهجوم على الأوبرا ينم عن خلط واضح بين طبيعة العمل الإبداعي الفني والمرجع الأكاديمي الصارم.

الأوبرا ليست كتابًا في التاريخ

وأكد عبد البصير أن الأوبرا ليست كتابًا في التاريخ أو بحثًا أثريًا موثقًا، بل هي عمل درامي يستلهم التاريخ المصري القديم كمادة للخيال والإبداع، من أجل تقديم الحضارة المصرية القديمة بصورة إنسانية وفنية تخاطب جمهورًا عالميًا واسعًا، مشددًا على أن التعامل مع تفاصيل العمل باعتبارها نصًا أثريًا دقيقًا يُعد مجافاة لطبيعة الأعمال المسرحية والسينمائية العالمية التي تستلهم التاريخ عبر العصور.

وأوضح عبد البصير أن الادعاءات التي زعمت أن الأوبرا تُصوِّر الملك توت عنخ آمون باعتباره "عبرانيًا" لا أساس لها من الصحة، واصفًا هذا الطرح بأنه زعم باطل لا يستند إلى مضمون العمل.

وأشار إلى أن النص الدرامي يركز بالكامل على الصراعات السياسية والدينية الداخلية التي شهدتها مصر في أواخر عصر العمارنة، وما تبع تجربة أخناتون من تحولات كبرى، دون أي إشارة تمس الهوية المصرية الخالصة للملك الشاب.

كما فند عبد البصير ما أثير بشأن تصوير الملكة نفرتيتي باعتبارها متآمرة على قتل توت عنخ آمون، موضحًا أن العمل قدمها على العكس تمامًا بوصفها حامية للطفل الملك، تسعى إلى إنقاذه من صراعات السلطة ومؤامرات كبار كهنة آمون الذين أرادوا استعادة نفوذهم السياسي والديني بعد تراجع مشروع أخناتون الديني.

وأشار عبد البصير إلى أن فترة العمارنة تُعد حتى اليوم واحدة من أكثر الفترات التاريخية غموضًا وإثارة للنقاش بين علماء المصريات، وأن كثيرًا من تفاصيلها ما زال محل اجتهادات ودراسات متعددة، بما في ذلك ظروف وفاة توت عنخ آمون والدور الحقيقي لنفرتيتي خلال تلك المرحلة المضطربة. ومن ثم، فإن الفن يملك الحق في إعادة تخيل الأحداث وصياغتها دراميًا، طالما لا يدّعي تقديم حقيقة تاريخية مطلقة.

وأضاف أن قراءة الأوبرا باعتبارها "مؤامرة على التاريخ" تفتقد إلى الفهم الصحيح لطبيعة الإبداع الفني، الذي يعتمد بطبيعته على المزج بين الحقائق التاريخية والرؤية الدرامية والخيال الإنساني، وهو ما يحدث في الأعمال الفنية الكبرى في المسرح والسينما والأدب العالمي.

واختتم عبد البصير حديثه بالتأكيد على أن هذا العمل هو من وحي خيال المؤلف، وليس مرجعًا علميًا أو كتابًا أكاديميًا في التاريخ المصري القديم، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاطلاع على المعلومات الأثرية والتاريخية الموثقة علميًا حول عصر العمارنة وعهد الملك توت عنخ آمون يمكنه الرجوع إلى الدراسات والأبحاث العديدة التي قدمها الدكتور زاهي حواس، باعتباره أحد أبرز المتخصصين الذين تناولوا حياة الفرعون الذهبي وتعقيدات عصره السياسي والديني.

وأكد عبد البصير أن الملك الشاب سيظل رمزًا عالميًا خالدًا، وأن سحر الحضارة المصرية القديمة يكمن دائمًا في قدرتها على الجمع بين التاريخ والخيال والإبداع الإنساني.

أوبرا توت عنخ آمون الدكتور حسين عبد البصير زاهي حواس الدكتور زاهي حواس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

زيت الفرامل

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

دينا فؤاد

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد