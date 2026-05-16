المواجهة الكبرى.. زاهي حواس يسحق خرافات الفضائيين والمدن المفقودة في الاستوديو العالمي

في واحدة من أقوى الحلقات التليفزيونية، وأكثرها إثارة ومتابعة حول العالم، حلّ عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس ضيفاً على برنامج "Piers Morgan Uncensored" (بيرس مورجان بلا رقابة) مع الإعلامي البريطاني العالمي بيرس مورجان.

مواجهة فكرية وعلمية ساخنة



وشهدت الحلقة مواجهة فكرية وعلمية ساخنة، جمعت بين حواس وثلاثة من أبرز الباحثين والمستكشفين الدوليين المدافعين عن النظريات البديلة للتاريخ (جيمي كورسيتي، مايكل بوتون، وتيموثي ألبيرينو)، حيث جرت مناظرة مباشرة وجهاً لوجه حول أسرار بناء الأهرامات وهضبة الجيزة وعمر أبو الهول.

بيرس مورجان يشيد بمكانة حواس الدولية ويصفه بـ "إنديانا جونز الحقيقي"

افتتح الإعلامي بيرس مورجان الحلقة بمقدمة قوية أشاد فيها بالمكانة العلمية الفريدة للدكتور زاهي حواس في الأوساط الدولية.

وتساءل مورجان في مستهل حديثه عن العبقرية الهندسية للأهرامات قائلاً: "لماذا الأهرامات دقيقة رياضياً لدرجة تصعب معها محاكاة بنائها اليوم دون آلات حديثة للغاية؟".

ووصف مورجان الدكتور حواس بأنه "عالم آثار ذو شهرة عالمية، ومرجعية دولية مطلقة في الأهرامات الكبرى".

وأضاف مورجان مخاطباً حواس: "يعتبرك معجبوك أيقونة ثقافية ومدافعاً شرساً عن الآثار القديمة، بل ويمثل لهم 'إنديانا جونز الحقيقي'". وفي الوقت نفسه، تطرق مورجان إلى الجدل الذي يحيط بحواس من قِبل منتقديه الذين يرون فيه "حارس البوابة" (Gatekeeper) الأكاديمي الذي يفرض قبضة حديدية لإسكات النظريات البديلة حول أسرار الأهرامات.

وأكد مورجان، أن رد الفعل على ظهور حواس الأخير في البرنامج كان هائلاً ومزلزلاً، مما دفعه لاستضافته مجدداً في استوديوهات لندن لإجراء هذه المواجهة التاريخية.

شراكة علمية مع مارك لينر وثقها كتاب الألف صفحة

وفي مستهل رده، أكد الدكتور زاهي حواس أن الحديث العلمي الموثق عن هضبة الجيزة والأهرامات يرتكز على جهود شخصين أساسيين فقط في العالم أمضيا حياتهما في العمل الميداني، قائلاً: "إذا كنت تتحدث عن الجيزة والهرم الأكبر، فهناك شخصان يمكنك التحدث إليهما: عالم الآثار الأمريكي الشهير الدكتور مارك لينر وأنا".

وأوضح حواس، أنه والدكتور مارك لينر عملا طوال الـ 50 عاماً الماضية في التنقيب والبحث في كل حبة رمل في هضبة الجيزة، وتوجا هذه الشراكة العلمية الطويلة بنشر كتاب أثري ضخم يقع في 1000 صفحة، يشرح بدقة وتفصيل كل ما يتعلق بهرم خوفو وكافة الاكتشافات العلمية داخل الهرم وخارجه، مما يقطع الطريق أمام أي تخمينات لا تستند إلى الحفائر الواقعية.

وفجر الدكتور زاهي حواس ، مفاجأة أثرية كبرى خلال اللقاء، معلناً أن شهر يونيو المقبل سيشهد حسم الأسرار والغموض المحيط بالاكتشافات الأخيرة داخل هرم خوفو الأكبر — أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وأوضح حواس، أن فريقاً علمياً بريطانياً سيعمل معه داخل الهرم باستخدام أحدث التقنيات غير المدمرة مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء، والتي تتيح الرؤية التامة عبر الحجارة الصخرية الصلبة دون الحاجة للحفر أو المساس بجسم الهرم.

وأشار حواس، إلى أن الأبحاث ستتركز على فحص الممر المكتشف حديثاً والبالغ طوله 30 متراً والذي يؤدي إلى باب مغلق.

وأكد حواس، عن قناعته الأثرية قائلاً: "ما زلت أعتقد أن حجرة الدفن الحقيقية للملك خوفو لا تزال مخفية وراء هذه الأبواب والفراغات داخل الهرم".

وأضاف: "أود أن أنهي مسيرتي المهنية بكشف لغز وسر الهرم الأكبر؛ هذا هو الكأس المقدسة بالنسبة لي، وهذا الرد العلمي الحاسم سيجيب على كل أسئلة الناس الذين يعتقدون أننا نُخفي أدلة حول حضارة مفقودة".

ترحيب علني مشروط بتكنولوجيا الـ "درون" لمسح هرم خفرع

وفي لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، قدّم المستكشف والباحث الاستقصائي تيموثي ألبيرينو عرضاً تكنولوجياً للدكتور حواس، معلناً أن فريقه يمتلك راداراً متطوراً للغاية يخترق الأرض وعبر الصخور الصلبة حتى عمق 300 قدم، ويعمل من خلال منصة طائرات بدون طيار (Drone).

وتساءل ألبيرينو عما إذا كان حواس مستعداً لتسهيل قدوم فريقه لإجراء مسح شامل حول هرم خفرع لنفي أو إثبات وجود فراغات أو هياكل ضخمة أسفله.

وجاء رد الدكتور زاهي حواس حاسماً ومرحباً بالإنتاج العلمي المشروط، حيث طالب ألبيرينو بإرسال التفاصيل الفنية الكاملة للمعدات لفحصها عبر الفريق العلمي المصري.

وأكد حواس موافقته علناً على الهواء مباشرة قائلاً: "سأكون سعيداً جداً بالتعاون معك، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن البدء في هذا المشروع واستخدام الطائرة بدون طيار (الدرون) للمسح الجوي في هضبة الجيزة مرهون بـموافقة الأجهزة الأمنية المعنية، وموافقة وزارة السياحة والآثار، والبعثة الأثرية المصرية واللجنة العلمية المسؤولة عن الموقع".

وشدد حواس على أن لجنة الأهرامات ترحب بأي باحث مرتبط بجامعة أو مؤسسة علمية معتمدة، وأن القانون المصري ينظم هذه الفحوصات بدقة لقطع الطريق أمام الهواة والمشككين.

تفنيد خرافات بئر أوزيريس وأبو الهول الثاني

وشهدت المناظرة سجالاً ساخناً بين حواس والباحث جيمي كورسيتي حول سر "بئر أوزيريس" وعمر أبو الهول وجسور الحفر المشتركة السابقة مع د. مارك لينر عام 2009. حيث تساءل كورسيتي عن سبب بقاء تفاصيل المقبرة العميقة مخفية ولماذا وجد التابوت الحجري الضخم فارغاً.

ورد الدكتور زاهي حواس بقوة مفنداً هذه الشبهات، موضحاً أن كافة تفاصيل الكشف منشورة علمياً في المراجع الدولية وفي كتبه المتاحة للجميع.

وأشار حواس إلى أن التابوت عُثر عليه فارغاً تماماً لأن "أوزيريس" في العقيدة المصرية القديمة هو إله العالم السفلي ومجرد شخصية ميثولوجية أسطورية.

وبالتالي، فإن الدفن في ذلك البئر العميق كان دَفناً رمزياً وخاوياً يرتبط بالعالم السفلي والأنفاق الأرضية، ولا توجد مومياء حقيقية هناك من الأساس.

ووجّه حواس عتاباً للباحثين قائلاً: "نحن لا نخفي شيئاً عن العالم، والمشكلة الكبرى أنكم لا تطلعون على مكتبة علم المصريات والأبحاث المنشورة".

كما دحض حواس تساؤلات الباحث مايكل بوتون حول وجود "أبو الهول ثانٍ" أو مدينة شاسعة مفقودة تحت الأرض. وأكد حواس أن هضبة الجيزة تم التنقيب في كل حبة رمل فيها وصولاً إلى الصخر الصلب، ووجد أن أبو الهول منحوت من صخرة صلبة ممتدة، وأنه لا يوجد مكان يتسع جيولوجياً لأبو الهول ثانٍ، ولا يوجد أي مبرر ديني أو تاريخي لعمل ذلك.

بردية وادي الجرف وحق مصر في آثارها المنهوبة

واستعرض الدكتور زاهي حواس الدليل الأثري الدامغ الذي يقطع الطريق أمام فرضيات الفضائيين أو حضارات ما قبل الطوفان، مستشهداً باكتشاف "بردية وادي الجرف" (يوميات المفتش ميرر) المكتوبة بالخطين الهيروغليفي والهيراطيقي.

وأوضح حواس أن البردية توثق بدقة مذهلة أسماء العمال وتفاصيل قطع الحجر الجيري الأبيض الناعم ونقله في قوارب خشبية عبر النيل إلى هضبة الجيزة لصالح هرم الملك خوفو.

وأكد حواس أن الأهرامات كانت مشروعاً قومياً مقدساً شارك في بنائه 3 ملايين مصري قديم، وأن مقابر العمال بناة الأهرام المكتشفة بجوارها هي خير شاهد على عبقرية الإنسان المصري.

وفي ختام البيان، أكد الدكتور زاهي حواس مواصلة معركته الدولية وعريضته المليونية لاستعادة أيقونات الهوية المصرية المنهوبة والموجودة في الخارج بشكل غير قانوني؛ وعلى رأسها "حجر رشيد" من المتحف البريطاني، وتمثال "نفرتيتي" من متحف برلين، ودائرة "بروج دندرة" من متحف اللوفر بباريس. وجدد حواس دعوته لبيرس مورجان والمطرب العالمي روبي ويليامز لزيارة مصر واستقبلهم على السجادة الحمراء ليتذوقوا المطبخ المصري الأصيل ويريوا معجزات الحضارة القديمة بأعينهم.