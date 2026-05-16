الحلقة السابعة من الفرنساوي.. صلح خالد والديب وإحراج يوسف على الهواء

واصل النجم عمرو يوسف تفجيره للمفاجئات ضمن احداث الحلقة السابعة من مسلسل الفرنساوي حيث يقتل الديب الذي يلعبه جمال سليمان الحارس الشخصي ليوسف ثابت دفاعا عن خالد في الوقت نفسه يفتش البوليس منزل يوسف ثابت بحثا عن دليل قتله لليلى.

ويظهر يوسف مع انجي كيوان في برنامجها وتعرض على الهواء صورة الفتاة التي قتلها في أفريقيا لينفعل يوسف عليها.

في الوقت نفسه يتصالح خالد مع وجود والده جمال سليمان في حياته بل يناديه بابا.

يتم القبض على يوسف ثابت و يظهر والده بيومي فؤاد و ينزل إلى القاهرة.

المسلسل تأليف وإخراج ادم عبد الغفار و يتم عرضه عبر منصة يانجوو قنوات st السعودية.

و من إنتاج شركة كايرو فيلمز - وسام سيف الإسلام - و يشارك عمرو في المسلسل النجوم جمال سليمان وسوسن بدر و سامي الشيخ و انجي كيوان وجنا الأشقر و و ضيوف الشرف بيومي فؤاد و عائشة بن أحمد، المسلسل مكون من ١٠ حلقات.