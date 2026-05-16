البوستر الرسمي للدورة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام

في حدث يفصلُه عن الواقع ستة وعشرون يومًا ، تنطلق الدورة السادسة والعشرين، من مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام عن الملصق الرسمي لدورته الجديدة.

وهو عبارة عن صورة لبحر أزرق تشقّ مياهه ستة وعشرون زورقًا أبيض، في إشارة إلى دور المهرجان كجسرٍ بين ضفتين، يحمل رسائل إنسانية وينقل أصوات شعوب أنهكتها الحروب والمحن، وتواقة إلى الحرية والعدالة والتنمية العادلة والشاملة والمستدامة وقام بتصميم البوستر هشام علي.

وتنعقد الدورة السادسة والعشرون لمهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية، أعرق تظاهرة سينمائية عربية خارج العالم العربي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من ستين فيلمًا بين روائي ووثائقي وقصير، إلى جانب حضور أكثر من ثلاثين ضيفًا يمثلون أكثر من عشرين بلدًا عربيًا وأجنبيًا. كما يتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات الخاصة التي تسلط الضوء على أبرز القضايا العربية، من بينها: «عين على فلسطين»، و«سوريا الجديدة»، و«مبدعات عربيات».

برنامج المهرجان

ويتضمن برنامج المهرجان هذا العام عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية الموازية، من بينها «سوق الإنتاج السينمائي» المخصص لدعم المواهب الشابة، و«السوق العربي» الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويضم منتجات ومأكولات عربية وشرقية، إضافة إلى عروض موسيقية وفنية ومعرض للكتاب العربي.

يُذكر أن الدورة السادسة والعشرين مُهداة إلى أرواح ثلاث شخصيات راحلة، هي: الشاعر الفلسطيني محمد أبو ليل، أحد مؤسسي المهرجان، والمخرج المصري الكبير داوود عبد السيد، والممثل التونسي القدير فتحي الهدّاوي.