الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المصرفية والتحول الرقمي

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات ختام تحدي تكنولوجيا التأمين Insurtech Challenge 2026، الذي أُقيم برعاية حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومختبرها التنظيمي، وبحضور المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي والدكتور أيمن إسماعيل، مؤسس ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورواد الأعمال، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية.

وتنطلق المشاركة من حرص الهيئة على دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تطبيقية تلبي احتياجات قطاع التأمين، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكات الاستراتيجية بين المختبر التنظيمي للهيئة ومسرّعات وحاضنات الأعمال، تمثل نموذجًا فعالًا لربط الابتكار بالعمل الرقابي والأطر التنظيمية، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والرقابة، بل يمتد ليشمل دعم بيئة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة من خلال المختبر التنظيمي.

دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، يعكس التناغم بين الابتكار والتنظيم.

من جانبه قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للهيئة، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للفعالية إنها تمثل منصة متميزة تجمع بين الخبرة التنظيمية والمعرفة السوقية وروح ريادة الأعمال، بما يتيح تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد فرصًا كبيرة للتطوير من خلال التكنولوجيا، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين.

بينما قال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، إن تحدي تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة كبيرة تجمع بين الجهات التنظيمية والشركات والجهات الأكاديمية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتتوافق مع الأطر التنظيمية. وأكد أن التعاون بين مختلف الأطراف يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات حقيقية مؤثرة، تعزز من نمو قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في مصر.

تقدم للمشاركة في التحدي 68 فريقًا، وقُبلت مبدئيًا الحلول المقترحة من 22 فريقًا، ثم شهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية عدة جلسات نقاشية، وعرض 17 فريقًا الحلول المبتكرة على لجنة تحكيم تضم ممثلين عن الجهات التنظيمية وشركات التأمين وخبراء التكنولوجيا، والتي اختارت 5 حلول مبتكرة للتصفية النهائية، ثم عُقدت جلسة نقاشية عن المشاريع والأفكار المبتكرة في قطاع التأمين، تناولت سبل التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية بهذا القطاع الحيوي.

كما شملت الأيام الثلاثة سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد الفني، إلى جانب جلسات متنوعة بالتعاون بين المختبر التنظيمي للهيئة وشركات التأمين، بهدف دعم الفرق المشاركة في تطوير نماذج أعمالها، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات السوق الفعلية.

واختُتمت الفعالية بإعلان 3 فرق فائزة، قدمت نماذج مبتكرة لتطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا، وركزت المشروعات على تحسين تجربة العملاء، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين، إلى جانب تقديم حلول رقمية تدعم الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

