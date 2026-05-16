لأول مرة.. علي شعبان يتعاون مع محمد حماقي في ألبوم «سمعوني»

تحدث الملحن علي شعبان عن كواليس التعاون الأول الذي يجمعه بالفنان محمد حماقي في ألبومه الجديد "سمعوني"، والذي أطلق البرومو التشويقي له مؤخرا تمهيدا لقرب طرحه.

وقال علي شعبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti"، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود: "حماقي يعمل على الألبوم منذ ثلاث سنوات وبدأنا العمل على الأغنية منذ عام تقريبا، اشتغلنا على عدد من الأشكال الموسيقية وعملنا أغاني كثيرة وفي الآخر اخترنا شكل معين، وأشارك في الألبوم الجديد "سمعوني" بأغنية وإن شاء الله يتم طرحه في الأيام المقبلة".

وأضاف الملحن علي شعبان حديثه: "الأغنية من كلمات الشاعر رمضان محمد، وتوزيع الموزع العالمي أحمد إبراهيم، ومن ألحاني، واسمها أفضل أن يكون مفاجأة للجمهور، عملنا عليها فترة ثم توقف العمل، ورجعنا لاستكمالها والحمد لله طالعة مشرفة بإذن الله تعجبكم وتعجب الجمهور".

وتابع: "الألبوم كله شارك فيه زمايلي الفنانين الكبار طبعا عمرو مصطفى، محمد يحيى، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، أمير طعيمة، رمضان محمد، والموزعين أحمد إبراهيم وتميم، توما، ومن المنتظر بدء طرحه خلال العشرة أيام المقبلة، لأن حماقي قرر طرح أغنيتين ثم طرح الألبوم كاملا".

يشار إلى أن الملحن علي شعبان تعاون مع نجوم الوطن العربي وله نجاحات بارزة مع الفنان تامر حسني منها الأغاني: يا واحشني، دايما معاك، يا مصر، قرب كمان، وأحلم ليه، إحساس، تعالى نعيش، اتغيري بقى، ولا يوم من أيامه، بكلمة نتصالح، كل يوم أحبه تاني.

ولحن علي شعبان للفنان رامي صبري أغنية "مستغرب أنت"، وأغنية "م الآخر" للفنان أدهم صالح نجل المطرب مدحت صالح، وأغنية "حلم" للفنان كريم محسن، وغيرهم من النجوم.

ألبوم محمد حماقي “سمعوني”

طرح الفنان محمد حماقي مؤخرا البرومو الدعائي الأول لألبومه الجديد "سمعوني" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في ظهور مفاجئ لابنته فاطمة داخل الفيديو الترويجي.

ويعد ألبوم "سمعوني" العاشر في مسيرة محمد حماقي الفنية، وينتظر به الجمهور عدد من المفاجآت منها الديو الذي يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية من ألحان الراحل محمد رحيم.