ديني

عباس شومان: ابتلاء النحر لآل إبراهيم لا مثيل له في تاريخ البشرية

الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إيمان طلعت

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نجاح آل إبراهيم عليهم السلام في ابتلاء النحر لامثيل له في تاريخ البشرية، وهو ثابت بالأدلة القطعية وأعلاها كتاب الله-عز وجل. 

نحر الأضحية شعيرة ثابتة بيقين

الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نحر الأضاحي شعيرة ثابتة بيقين (فصل لربك وانحر) وماثبت بيقين على العقل أن يقف عند حدوده أثناء تدبره، فيسلّم أولاً ثم يبحث عن الحكمة.

علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على من يقول إن الحج ليس في مكة، قائلاً: "هذا جهل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة، وعلى الجهول الذي يردده أن يرجع إلى رشده ويتوقف عن شططه".

فى سياق آخر، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر السابق، أن مفهوم "بيت الطاعة" المتداول في بعض الإجراءات القانونية لا يستند إلى أصل شرعي في ديننا الحنيف، معتبراً أن هذا الإجراء يسيء إلى الرجل وصورته قبل أن ينال من المرأة.

وشدد في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، على تعجبه من قبول أي رجل العيش مع زوجة لا ترغب في الاستمرار معه ولا تريده، لمجرد صدور حكم قضائي يجبرها على ذلك، مؤكداً أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة والاختيار لا القهر والملاحقة القانونية.

ويعد الدكتور عباس شومان من أكثر العلماء تفاعلاً مع الوقائع الجارية وقضايا الرأي العام، حيث صرح مؤخراً في سياق متصل بحماية ثوابت العقيدة، بأن من ينكر صلاة من الصلوات الخمس فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ثبت بالقرآن والسنة والإجماع.

وتعكس هذه المواقف المتتالية منهجاً ثابتاً للأمين العام لهيئة كبار العلماء في الموازنة بين الحفاظ على أركان الدين وقطعية عباداته، وبين التصدي للموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تخالف روح الإسلام وجوهر العلاقات الإنسانية السوية.

