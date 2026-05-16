قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بي بي سي: 3 طرق ممتعة لإبطاء شيخوخة الدماغ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
نوال السيد

مع التقدم في العمر، يبدأ الدماغ البشري في فقدان بعض قدراته تدريجيًا، مثل سرعة التذكر والتركيز والقدرة على معالجة المعلومات، لكن العلماء يؤكدون أن هذا التراجع ليس حتميًا بالكامل، وأن هناك أنشطة بسيطة وممتعة يمكن أن تساعد في حماية الدماغ وإبطاء آثار الشيخوخة العقلية، وفق تقرير نشرته شبكة بي بي سي. 

ويشير التقرير إلى أن الإنسان بطبيعته يميل لاختيار الطرق الأسهل لتوفير الطاقة الذهنية، وهو ما زاد مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة، إلا أن تقليل الجهد العقلي باستمرار قد يؤثر سلبًا على صحة الدماغ على المدى الطويل.

ويشرح الباحثون مفهوم “الاحتياطي المعرفي”، وهو قدرة الدماغ على مقاومة التدهور المرتبط بالتقدم في العمر أو الأمراض العصبية مثل ألزهايمر، وكلما مارس الإنسان أنشطة ذهنية واجتماعية وتحفيزية أكثر، أصبح دماغه أكثر قدرة على الصمود.

أولًا: تنمية مهارات الملاحة والاتجاهات

ويركز الخبراء على أهمية تنشيط منطقة “الحصين” في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والملاحة المكانية، وتعد من أولى المناطق التي تتأثر بمرض ألزهايمر.

ويقول طبيب الأعصاب دينيس تشان إن الأشخاص المصابين بألزهايمر غالبًا ما يبدؤون بفقدان القدرة على معرفة الاتجاهات أو يتعرضون للضياع في الأماكن.

وأظهرت دراسات أن سائقي سيارات الأجرة والإسعاف لديهم معدلات أقل نسبيًا من الوفيات المرتبطة بألزهايمر، بسبب اعتمادهم المستمر على مهارات التوجيه والملاحة دون استخدام الخرائط الإلكترونية.

كما بينت أبحاث سابقة أن سائقي التاكسي الذين قضوا سنوات في حفظ شوارع المدن يمتلكون “حُصينًا” أكبر حجمًا من غيرهم، ما يدل على أن هذا الجزء من الدماغ يقوى بالاستخدام المستمر.

وينصح الخبراء بتقليل الاعتماد على تطبيقات تحديد المواقع ومحاولة حفظ الطرق أو اكتشاف مسارات جديدة أثناء المشي. كما أن ألعاب البناء لدى الأطفال أو رياضات التوجيه الجغرافي تساعد أيضًا في تطوير هذه المهارات.

ثانيًا: الحفاظ على النشاط الاجتماعي

وتشير الدراسات إلى أن العلاقات الاجتماعية ليست مهمة للحالة النفسية فقط، بل تلعب دورًا مباشرًا في حماية الدماغ من التدهور المعرفي.

فالأشخاص الأكثر اندماجًا اجتماعيًا في منتصف العمر أو الشيخوخة يملكون فرصًا أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن يعيشون في عزلة.

ووجدت دراسة واسعة أن النشاط الاجتماعي قد يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

كما أظهرت دراسة أخرى شملت أكثر من 1900 شخص مسن أن الأشخاص الأقل تفاعلًا اجتماعيًا ظهرت لديهم أعراض الخرف قبل غيرهم بخمس سنوات تقريبًا.

وتوضح الباحثة باميلا ألميدا-ميزا أن النقاشات وتبادل الأفكار والحديث مع الآخرين كلها أنشطة تنشط أجزاء متعددة من الدماغ، مثل الذاكرة واللغة والتخطيط.

إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الاجتماعية الجيدة تقلل التوتر المزمن، وهو عامل يرتبط بتلف الخلايا العصبية، خاصة في منطقة الحُصين.

وينصح الخبراء بالحفاظ على الصداقات، والمشاركة في الأنشطة الجماعية، أو حتى مناقشة الكتب والأفكار مع الأصدقاء والعائلة بشكل منتظم.

ثالثًا: التعلم المستمر مدى الحياة

ويرتبط التعليم ارتباطًا وثيقًا بصحة الدماغ على المدى الطويل. فكلما زادت سنوات التعليم والتعلم، انخفض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف.

ويؤكد العلماء أن الدماغ يحب “التحدي والتجديد”، لأن تعلم مهارات جديدة يساعد على تكوين وصلات عصبية جديدة وتقوية الخلايا الموجودة بالفعل، وهي العملية المعروفة باسم “المرونة العصبية”.

ويشرح التقرير أن التعلم لا يقتصر على الدراسة الأكاديمية فقط، بل يشمل أي نشاط جديد يحفز التفكير، مثل تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية مختلفة أو حتى القراءة المستمرة.

ومن الأنشطة التي أثبتت الدراسات فائدتها أيضًا “البستنة” أو العناية بالحدائق، حيث تبين أنها تساعد في الحفاظ على القدرات الإدراكية لدى كبار السن.

كما أن الانضمام إلى نادٍ للقراءة أو تعلم مهارة يدوية أو فنية جديدة يمكن أن يعزز الاحتياطي المعرفي ويحافظ على نشاط الدماغ لفترة أطول.

الشيخوخة الدماغ بي بي سي الدماغ البشري شيخوخة الدماغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

امام عاشور

حقيقة وصول عرض رسمي من الدوري السعودي لضم إمام عاشور

تكييف

في وضح النهار.. سرقة تكييف مسجد بالقناطر الخيرية

ساشا

نجم جالطا سراي يحتفل بالتتويج بالدوري التركي رافعا علم فلسطين.. صور

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد