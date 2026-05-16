رئيس الوزراء يبدأ تفقد رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بوسط البلد في القاهرة

محمود مطاوع

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عددٍ من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للقاهرة، وتحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية والتاريخية، ترافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،  والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الوزراء اليوم تتضمن متابعة أعمال إعادة إحياء الشوارع الرئيسية بمنطقة “وسط البلد”، وذلك في إطار المخطط الشامل لإحياء القاهرة التاريخية والخديوية، بما يُسهم في استعادة الطابع المعماري والحضاري المميز لهذه المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن برنامج الجولة يشمل كذلك تفقد عددٍ من المحاور المرورية الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرًا، لمتابعة معدلات السيولة المرورية وتحسين حركة التنقل والربط بين مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، بما يُسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية أكبر للحركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويتم تنفيذه بوتيرة متسارعة، بالتوازي مع ما تشهده مصر من جهود واسعة للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للدولة المصرية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء اليوم أيضًا احتفالية ثقافية مهمة تتضمن إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة، تشمل الرسم، والعزف، والغناء، والرقص، والرسم على الأرض، وفن عرائس الماريونت، والكاريكاتير، وذلك انطلاقًا من رؤية تستهدف إتاحة الفنون للجمهور في الفضاءات المفتوحة، والارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب الشابة، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.

