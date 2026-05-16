وفد من الزمالك يزور بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري قبل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حرص وفد من نادي الزمالك، ضم كلًا من هاني برزي وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج مستشار المجلس، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في مقر إقامتها بالقاهرة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد وفد الزمالك ، خلال الزيارة ، على ترحيب مجلس إدارة النادي ببعثة الفريق الجزائري، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال فترة تواجدهم بالقاهرة، وذلك ردًا على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الزمالك خلال لقاء الذهاب بالجزائر، وتأكيدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين المصري والجزائري.

من جانبها، أعربت إدارة نادي اتحاد العاصمة عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة نادي الزمالك على هذه اللفتة الطيبة، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدة أن ما وجده الفريق من ترحيب يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الناديين، والروح الرياضية التي تسود المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

وأكدت إدارة النادي الجزائري تقديرها الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، متمنية أن تخرج المباراة النهائية بالشكل الذي يليق بقيمة الكرة العربية والأفريقية.