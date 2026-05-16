نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين

يلتقي فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق النصر السعودي أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2 مجرد مباراة على لقب قاري بل تحولت إلى محطة مهمة قد تعيد رسم ملامح المشروع النصراوي بالكامل وتمنح الفريق موسمًا استثنائيًا يليق بحجم الأسماء والطموحات التي اجتمعت داخل العالمي.

وعندما يحتضن ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض نهائي البطولة مساء السبت سيدخل النصر المباراة وهو لا يبحث فقط عن رفع كأس آسيوية جديدة بل عن تثبيت فكرة أن الفريق أصبح جاهزًا أخيرًا للانتقال من مرحلة مشروع النجوم إلى فريق البطولات.

النهائي يأتي في توقيت مثالي ومعقد في الوقت نفسه لأن النصر لا يزال ينافس أيضًا على لقب الدوري السعودي للمحترفين ما يجعل الفريق يعيش أيامًا قد تكون الأهم في تاريخه الحديث إذ تفصل بينه وبين موسم ذهبي محتمل مباراتان فقط.

وخاض فريق النصر البطولة بعقلية البطل منذ البداية بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ثم واصل طريقه بثبات في الأدوار الإقصائية متجاوزًا أركادادج التركمانستاني ذهابًا وإيابًا قبل أن يضرب بقوة في الأدوار المجمعة مكتسحًا الوصل الإماراتي برباعية ثم الأهلي القطري بخماسية مقابل هدف.

ولم تكن قوة النصر هجومية فقط بل ظهر الفريق بوجه متوازن دفاعيًا بعدما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ليؤكد أنه لا يملك فقط أسماء هجومية مرعبة بل أيضًا شخصية فريق يعرف كيف يفوز في المباريات الكبرى.

رونالدو وحلم اللقبين

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي على موعد الليلة مع حلم التتويج بلقبين محلي وقارى.

وفى حال خسارة أو تعادل فريق الهلال أمام نظيره فريق نيوم فى دوري روشن المقرر إقامته مساء اليوم السبت يتوج فريق النصر بقيادة رونالد بلقب دوري روشن السعودي.

أما اللقب الثاني الذي يغازل رونالدو أمام نظيره الياباني فريق جامبا أوساكا وفى حال الفوز يحصد رونالدو لقب دوري أبطال آسيا.