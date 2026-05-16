قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
هل يقترب إبراهيم عادل من الأهلي بعد قيام نورشيلاند بشرائه؟ | تفاصيل مهمة تقلب كل التوقعات
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
مدبولي يوجه بتوحيد طلاء مباني وسط البلد
7 رسائل.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية بساعات؟
برمجية خبيثة تسرق أموالك دون أي إنذار.. كيف تحمي نفسك؟
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
مصر تحمي ثروتها الحيوانية.. تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية
24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الرقصة الأخيرة للدون.. 5 معارك حاسمة تنتظر كريستيانو رونالدو في مونديال 2026

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

وبعمر 41 عاما، تبدو هذه المشاركة الأقرب لأن تكون الفصل الأخير في مسيرته المونديالية، لكنها قد تتحول أيضا إلى ذروة جديدة إذا نجح في تجاوز خمس عقبات كبرى.

كسر عقدة الأدوار الإقصائية ورقم الهدافين

شارك رونالدو في 5 نسخ سابقة وسجل 8 أهداف جميعها في دور المجموعات، دون أن يترك بصمته التهديفية في الأدوار الإقصائية.

التحدي الأكبر أمامه ليس فقط التسجيل، بل التسجيل عندما يصبح الخطأ ممنوعا.

رقم ميروسلاف كلوزه القياسي (16 هدفا) يظل بعيدا، لكنه تحت تهديد دائم من أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي (13 هدفا) وكيليان مبابي (12 هدفا) أما رونالدو، فطموحه يبدأ أولا بكسر نحس الأدوار الإقصائية قبل التفكير في الأرقام التاريخية.

النصر ليس محطة أخيرة بل منصة إثبات

انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي اعتبره البعض نهاية هادئة لمسيرة أسطورية بعيدا عن صخب أوروبا لكن مونديال 2026 يمنحه فرصة ذهبية لإثبات أن اختياره لم يكن تراجعا، بل خطوة حافظت على جاهزيته البدنية والذهنية في بطولة تنافسية جذبت كبار النجوم.

رونالدو

التألق مع البرتغال سيكون الرسالة الأوضح بأن اللعب خارج أوروبا لم يؤثر على قدرته في أعلى المستويات.

قيادة جيل برتغالي جديد

يمتلك المنتخب البرتغالي مزيجا لافتا من الخبرة والشباب هنا يتجاوز دور رونالدو حدود التسجيل، ليصبح القائد الملهم داخل الملعب وخارجه.

الحضور الذهني، ونقل الخبرة، وتهدئة الإيقاع في اللحظات الحاسمة، كلها أدوار سيؤديها النجم المخضرم لضمان انسجام الجيل الجديد في أكبر مسرح كروي بالعالم.

ضمان المقعد الأساسي

في كأس العالم 2022، وجد رونالدو نفسه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة، في مشهد كان صادما لجماهيره حول العالم.

في نسخة 2026، لن يكون هدفه المشاركة فحسب، بل فرض نفسه خيارا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، عبر الجاهزية البدنية والحسم التهديفي.

رد الاعتبار بعد حقبة فرناندو سانتوس

قرار المدرب السابق فرناندو سانتوس بإبعاد رونالدو عن التشكيل الأساسي في مونديال قطر ظل مثار جدل واسع، خاصة بعد خروج البرتغال من ربع النهائي أمام المغرب.

كريستيانو رونالدو

يمثل مونديال 2026 فرصة شخصية لرونالدو لقيادة بلاده إلى أبعد نقطة ممكنة، وربما الحلم الأكبر: اللقب. إن تحقق ذلك، فسيكون الرد الأقوى على كل قرارات الماضي.

في مونديال قد يكون الأخير له، لا يدخل كريستيانو رونالدو البطولة باحثا عن مشاركة شرفية، بل عن نهاية تليق بأسطورة صنعت تاريخا استثنائيا إنها بالفعل الرقصة الأخيرة لكنها قد تكون الأجمل.

كريستيانو رونالدو مونديال 2026 منتخب البرتغال الدوري السعودي كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

أرشيفي

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

بعد دمج ذوي الهمم.. احتفاء واسع بالدورة التأسيسية لفعالية "بالمسرح أكون"

أرشيفية

كيف تؤثر الموجة الحارة الحالية علي المحاصيل والإنتاج الحيواني

أرشيفية

أساهي للبحوث: أي محاولة لنزع سلاح حزب الله دون حلول عملية قد تؤدي لحرب أهلية

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد