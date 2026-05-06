نجل كريستيانو رونالدو يشعل الصراع بين عمالقة أوروبا لضمه

كشفت تقارير صحفية عالمية أن كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبح محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل تفكيره الجاد في خوض تجربة احترافية بعيدًا عن اللعب بجانب والده.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "GE Globo"، فإن اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا، والذي ينشط حاليًا في أكاديمية نادي النصر السعودي، يسعى لتطوير مسيرته الكروية داخل القارة الأوروبية، معتبرًا أن الانتقال هناك خطوة ضرورية لبناء مستقبل احترافي ناجح.

وأشارت التقارير إلى أن كريستيانو جونيور جذب اهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بعد المستويات التي قدمها في الفئات السنية.

وسبق للاعب الشاب أن خاض تجربة تدريبية مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا في شهر مارس الماضي، وذلك أثناء تواجد والده في إسبانيا للتعافي من إصابة.

ويملك ريال مدريد بالفعل في صفوفه أحد أبناء نجومه السابقين، وهو نجل البرازيلي مارسيلو، الذي يواصل تألقه في فرق الشباب، مع وجود رغبة داخل النادي في ضم كريستيانو جونيور أيضًا إلى الأكاديمية.

ورغم رغبة اللاعب في خوض تجربة أوروبية، إلا أن عائلته تعارض فكرة رحيله في الوقت الحالي، مفضلة استمراره في السعودية، خشية الضغوط الإعلامية والمقارنات المستمرة مع والده، والتي قد تؤثر على تطوره الكروي.

وفي المقابل، يبقى طموح كريستيانو رونالدو قائماً في أن يلعب يوماً ما إلى جانب نجله في الملاعب الاحترافية، في سيناريو قد يصبح أحد أبرز القصص في عالم كرة القدم.