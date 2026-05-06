قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد بحري في خليج عمان.. القوات الأمريكية توقف ناقلة نفط إيرانية بعد تجاهل التحذيرات
تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
القاهرة الإخبارية: أنباء عن اغتيال نجل خليل الحية القيادي بحماس
القومي للاتصالات: 36 % زيادة في استهلاك الانترنت.. ولا تغيير بأسعار كروت شحن الرصيد
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليابان تشارك بقوات قتالية في مناورات باليكاتان
أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا
التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية
دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات
نتنياهو: استهداف قائد قوة الرضوان في الفصائل اللبنانية
طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجل كريستيانو رونالدو يشعل الصراع بين عمالقة أوروبا لضمه

نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية عالمية أن كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبح محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل تفكيره الجاد في خوض تجربة احترافية بعيدًا عن اللعب بجانب والده.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "GE Globo"، فإن اللاعب البالغ من العمر 15 عامًا، والذي ينشط حاليًا في أكاديمية نادي النصر السعودي، يسعى لتطوير مسيرته الكروية داخل القارة الأوروبية، معتبرًا أن الانتقال هناك خطوة ضرورية لبناء مستقبل احترافي ناجح.

وأشارت التقارير إلى أن كريستيانو جونيور جذب اهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بعد المستويات التي قدمها في الفئات السنية.

وسبق للاعب الشاب أن خاض تجربة تدريبية مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا في شهر مارس الماضي، وذلك أثناء تواجد والده في إسبانيا للتعافي من إصابة.

ويملك ريال مدريد بالفعل في صفوفه أحد أبناء نجومه السابقين، وهو نجل البرازيلي مارسيلو، الذي يواصل تألقه في فرق الشباب، مع وجود رغبة داخل النادي في ضم كريستيانو جونيور أيضًا إلى الأكاديمية.

ورغم رغبة اللاعب في خوض تجربة أوروبية، إلا أن عائلته تعارض فكرة رحيله في الوقت الحالي، مفضلة استمراره في السعودية، خشية الضغوط الإعلامية والمقارنات المستمرة مع والده، والتي قد تؤثر على تطوره الكروي.

وفي المقابل، يبقى طموح كريستيانو رونالدو قائماً في أن يلعب يوماً ما إلى جانب نجله في الملاعب الاحترافية، في سيناريو قد يصبح أحد أبرز القصص في عالم كرة القدم.

كريستيانو جونيور كريستيانو رونالدو نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل إصابة إمام عاشور

ترشيحاتنا

نادية مصطفي و الراحل هاني شاكر

كلام عار من الصحة.. نادية مصطفى تنفى دخول جنازة الفنان هاني شاكر اليوم بـ QR Code

يسرا

يسرا تنتهي من تصوير "بنات فاتن"

بشرى

بشرى تقارن إطلالتها بـ«Met Gala» برسالة ساخرة عبر إنستجرام

بالصور

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد