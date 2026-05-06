قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليابان تشارك بقوات قتالية في مناورات باليكاتان
أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا
التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية
دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات
نتنياهو: استهداف قائد قوة الرضوان في الفصائل اللبنانية
طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل
أحمد موسى: الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان افتتاح جامعة سنجور الدولية للتنمية.. السبت
الكشف عن موعد الإعلان للقوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026
مدبولي يطمئن المواطنين: لا أزمة في الأمن الغذائي.. وتقارير الاحتياطي الاستراتيجي على مكتبي يوميا
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن موعد الإعلان للقوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
قسم الرياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أنه سيسمح لكل منتخب بضم 26 لاعبا في قائمته المشاركة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل والإعلان عنها بشكل نهائي في الثاني من يونيو المقبل.

وقال "فيفا" عبر موقعه على الإنترنت إن الاتحادات المشاركة في البطولة التي تضم 48 منتخبا ستزود الاتحاد الدولي للعبة بقائمة أولية تضم ما بين 35 و55 لاعبا بينهم أربعة حراس مرمى، وستُستخدم هذه القائمة المؤقتة لأغراض داخلية فقط ولن ينشرها الفيفا.

وأوضح "فيفا" أن القائمة النهائية ستضم بين 23 إلى 26 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى، نفس العدد الذي تم اعتماده في قطر 2022، وسيتم الإعلان عنها في الثاني من يونيو المقبل.

وأضاف "فيفا" في بيان: "لا يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا بلاعب من القائمة الأولية، وذلك فقط في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه قبل 24 ساعة من المباراة الأولى لمنتخبه في كأس العالم 2026".

وأضاف: "يمكن استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بحارس آخر من القائمة الأولية في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وذلك في أي وقت خلال البطولة".

ويمكن لأي منتخب من المنتخبات المشاركة الإعلان عن قائمته في أي وقت لكنها لا تعتبر رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من يونيو.

قوائم منتخبات كأس العالم 

ومنذ عام 1930 وحتى عام نسخة 1998 في فرنسا، كان يُسمح للمنتخبات بتسجيل 22 لاعبا في القوائم النهائية، وفي نسخة كوريا الجنوبية-اليابان 2002، تم زيادة العدد إلى 23 لاعبا، واستمر ذلك حتى قطر 2022 حين تم زيادة القوائم إلى 26 لاعبا.

ومن أجل ضمان التحاق اللاعبين بمنتخباتهم في الوقت المناسب قبل كأس العالم اعتمد الفيفا بدء فترة الراحة والاستعداد والسماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم في 25 مايو الحالي، أي في اليوم التالي لآخر مباراة رسمية يشارك فيها اللاعبون مع أنديتهم.

وأوضح "فيفا" أن استثناءات السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم تشمل اللاعبين المشاركين في نهائيات بطولات الأندية القارية حتى 30 مايو، وذلك مرهونا بموافقة الفيفا.

ويشارك ثمانية منتخبات عربية في النسخة الموسعة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بواقع أربعة منتخبات أفريقية (مصر-تونس-الجزائر-المغرب) ومثلها آسيوية (السعودية-قطر-العراق-الأردن).

فيفا القوائم النهائية كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد