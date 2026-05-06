اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي وسبورتنج في بطولة الجمهورية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات مباراة سبورتنج والأهلي؛ بعد الأحداث التي شهدتها مواجهتهما خلال بطولة الجمهورية تحت 16 عامًا.

وبناءً على تقرير مراقب المباراة- التي أقيمت يوم الأحد 3 مايو الجاري-؛ قررت لجنة المسابقات تحت إشراف الكابتن محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد، وبرئاسة الكابتن أحمد كامل توقيع العقوبات التالية:

أولا: إحالة كلا من صبري عبد النبي رئيس جهاز الناشئين بنادي سبورتنج، وأمير موفق محمد مدير إداري الناشئين بالنادي، وهشام أحمد مدرب أحمال فريق الناشئين بالنادي، إلى التحقيق.

ثانيا: توقيع غرامة مالية على كل من يحيى أحمد عزت، وعمر محمد السيد، وتيم الله وائل لاعبي نادي سبورتنج، قدرها 3000 جنيه.

ثالثا: توقيع غرامة مالية على كل من مالك هيثم محمد، وعلي عمر علي وأسلم محمود أحمد لاعبي نادي سبورتنج، قدرها 1000 جنيه.